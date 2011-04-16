به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، فیض‌الله نفجم ظهر شنبه در حاشیه برگزاری این اردو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این اردو که نفرات اصلی پنج وزن تیم ملی بانوان حضور دارند، سوسن حاجی‌ پور دارنده مدال برنز رقابت های آسیایی گوانگجو به عنوان تنها مازندرانی حاضر در این اردو، به این رقابتها اعزام خواهد شد.

وی از حضور دو تکواندوکار مازندرانی در ترکیب تیم ملی بزرگسالان برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی جهان در کره جنوبی خبر داد و گفت: در ترکیب 16 نفره تیم ملی تکواندو مردان و زنان، دو ملی‌پوش مازندرانی برای مقابله با حریفان به روی شیاپچانگ می‌روند.

رئیس هیئت تکواندو مازندران افزود: یاسین اکبرنتاج در وزن دوم مردان و سوسن حاجی‌پور در وزن چهارم زنان به عنوان دو مازندرانی در ترکیب تیم ملی به میدان می‌روند.

نفجم ادامه داد: اکبر نتاج و حاجی‌پور از بهترین نفرات تیم ملی در اردوهای مختلف بوده اند که با توجه به آمادگی بالایی که از نظر بدنی دارند از امیدهای تیم ملی تکواندو برای کسب عنوان در این رقابت ها هستند.

نبود اسپانسر سبب تاخیر در مدال آوری تکواندوکارهای مازنی شد

وی به توانایی جوانان مازندرانی برای کسب افتخار در این رشته اشاره کرد و گفت: پیشینه پرافتخار تکواندو در مازندران نشان می دهد جوانان مازندرانی استعداد فراوانی در این رشته دارند اما نبود حامی مالی، مدال آوری جوانان با انگیزه تکواندو کار استان را به تاخیر خواهد انداخت.

رئیس هیئت تکواندو مازندران خاطرنشان کرد: در مازندران بیش از 10 هزار تکواندوکار، آموزشهای مربوط به این رشته ورزشی را فرا می گیرند و از این لحاظ، مازندران جزو استان های برتر است.

وی بیان کرد: برگزاری منظم لیگ برتر تکواندو آقایان و بانوان مازندران، مهم ترین برنامه هیئت تکواندو مازندران است که امیدواریم بتوانیم از میان ورزش کاران شرکت کننده در این رقابت ها، استعدادهای جوان و با انگیزه تکواندو را برای کسب عناوین معتبر جهانی و المپیک شناسایی کنیم.

بیستمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان، از یازدهم تا شانزدهم اردیبهشت ماه امسال به میزبانی کره جنوبی در شهر گیونگ‌ جو با حضور کشورهای برتر تکواندو دنیا برگزار می‌شود.