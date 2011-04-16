9 زمین چمن مصنوعی در همدان احداث می شود

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: براساس مصوبات شورای شهر همدان دو زمین چمن مصنوعی در قالب برنامه‌های اجرایی شهرداری منطقه یک در شهرک مدرس و دره مرادبیگ همدان احداث می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین دو زمین چمن مصنوعی توسط شهرداری منطقه دو در جاده مزدقینه و بین شهرک بهشتی و کوی محمدیه ساخته می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان افزود: شهرداری منطقه سه همدان نیز دو زمین چمن مصنوعی در حدفاصل خضر و مجید آباد و بلوار الغدیر (پل شورین) احداث خواهد کرد.

میرزایی اظهار داشت: شهرداری منطقه چهار همدان نیز سه زمین چمن مصنوعی در مناطق اسلامشهر، منوچهری و دیزج احداث می‌کند.

سالن چند منظوره در کوی ولیعصر(عج) همدان احداث می شود

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: یک سالن چندمنظوره ورزشی نیز از اعتبارات استانی و با مشارکت شهرداری همدان در کوی ولیعصر (عج) همدان احداث می شود.

میرزایی اظهار داشت: ساخت فرهنگسرا در امامزاده خضر (ع) و کوی ولیعصر (عج) همدان و راه اندازی کانون فرهنگی جوانان در منطقه منوچهری از دیگر اقدامات در دستور کار شورای شهر و شهرداری همدان در سال جاری است.

وی با تاکید بر توجه به تفریح و ورزش بانوان گفت: باتملک باغ مجاور پارک بانوان همدان فضای مطلوب تری را برای بانوان ایجاد خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان از اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار مالی به بخش ورزش همدان خبر داد و گفت: براساس تصمیم اعضای شورا و بررسی پیشنهادات ارائه شده این اعتبار مالی در سه بخش هزینه خواهد شد.

اختصاص 500 مییون ریال اعتبار به ورزش بانوان شهر همدان

وی افزود: 500 میلیون ریال از این اعتبار مالی به ورزش بانوان اختصاص می‌یابد و نیز یک میلیارد ریال در راستای اشاعه ورزش همگانی آقایان و بانوان هزینه خواهد شد.

میرزایی اظهار داشت: همچنین سه میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبار پیش بینی شده نیز در ورزش محلات هزینه خواهد شد.

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر همدان یادآور شد: با اختصاص بودجه یک میلیارد ریالی بخش ورزش همگانی، سعی بر این است که این اعتبار در تیم‌های هزینه شود که در جایگاه کشوری و حتی بین المللی وضعیت مطلوبی دارند.