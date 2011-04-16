همایش مختومقلی فراغی در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: مراسم نکوداشت مختومقلی فراغی شاعر و عارف نامدار ترکمن ایرانی در روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مهمانان خارجی به ویژه مهمانانی از کشور دوست و برادر، ترکمنستان برگزار می شود.

وی افزود: در حاشیه این مراسم، نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه هنرهای تجسمی و خوشنویسی و عرضه دفتر سوم از اشعار مختومقلی برپا می شود.

منتظری تاکید کرد: در هیچ کشور دیگری مانند ایران و به ویژه استان گلستان به مختومقلی فراغی پرداخته نمی شود و طبق توافقی که با سفیر ترکمنستان در ایران انجام شده در هفته های فرهنگی ایران و ترکمنستان در ترکمنستان و ایران عمده توجه به مختومقلی فراغی است و مباحث عرضه شده یا مرتبط یا الهام گرفته از مختومقلی فراغی است.

وی افزود: ترجمه و پژوهش در این بخش باید بیشتر مد نظر قرار بگیرد و یکی از کارهای خوبی که در این زمینه انجام می شود ساخت یک فیلم مشترک با ترکمنستان در رابطه با مختومقلی فراغی است.