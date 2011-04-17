تیرهای برق داخل آبگیر سد "شاهبلاغی" دماوند/ خطر در کمین است

موسی بهرامی در حاشیه بازدید از روستای "سیدآباد" بخش مرکزی شهرستان دماوند که همراه مسئولان شورای اسلامی بخش، آبخیزداری شهرستان و دیگر مسئولان محلی انجام شد به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تعدادی از تیرهای حامل جریان برق مشرف بر شاهبلاغی در داخل آبگیر مستقر در این منطقه واقع شده است.



این مسئول با اشاره به خطرات احتمالی عدم رسیدگی به این معظل عنوان کرد: استقرار سامانه های برق رسانی مذکور در داخل سد یاد شده می تواند آبستن بروز حوادثی تلخ برای اهالی و کشاورزان عبوری از این مناطق باشد.



وی ادامه داد: برآورد صورت گرفته پیرامون هزینه ساماندهی تیرهای برق مشرف بر سد شاهبلاغی نزدیک به 14 میلیون تومان است که این مبالغ باید از سوی شرکت برق و منابع طبیعی شهرستان دماوند تامین و خطرات احتمالی رفع شود.



بهرامی پیرامون سد خاکی روستای سیدآباد نیز خاطرنشان کرد: در راستای جمع آوری آبهای هرز و سرگردان دشت هومند و رفع معضلات کمبود آب زراعی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دماوند بازدیدی به همراه مسئولان آبخیزداری شهرستان از روستای سیدآباد انجام شد.



بخشدار بخش مرکزی دماوند بیان داشت: در بازدید صورت گرفته چندین منطقه مناسب جهت احداث سد خاکی سیدآباد در نظر گرفته شد که امیدوارم در آینده ای نه چندان دور شاهد آغاز به کار این پروژه پراهمیت باشیم.



این مسئول درخصوص طرحهای گازرسانی بخش مرکزی شهرستان دماوند نیز عنوان کرد: خوشبختانه با پیگیریهای مسئولان گاز شهرستان دماوند طرحهای گازرسانی به حفرات خالی مناطق روستایی "جابان" و "سربندان" در حال انجام است.



وی از احداث پل زیرگذر در منطقه دلیچاهی خبر داد و افزود: اهالی مناطق روستایی حاشیه پل دلیچاهی از فقدان سامانه دوربرگردان در نزدیکی مناطق مسکونی روستای خود و طی مصافتهای طولانی پنج تا شش کیلومتری برای رسیدن به مقصد گله مند بودند.



موسی بهرامی ادامه داد: در همین راستا روز گذشته بازدیدی به همراه معاون فرماندار و مسئولان اداره راه شهرستان دماوند از نواحی مذکور صورت گرفت و مقرر شد تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری سامانه پل زیرگذر برای سهولت در رفت و آمد روستاییان اجرایی شود.



بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.