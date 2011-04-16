قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب پنجم شهریور 1386 که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.



در این گزارش آمده است، براساس ماده واحده این قانون، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5شهریور 1386 از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن، به مدت 5 سال تمدید می‌شود.



بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386، به دولت اجازه داده می‌شود کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسه های دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت داشته باشند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود، بازنشسته کنند.



براساس این قانون، پاداش پایان خدمت این کارکنان براساس 30 سال پرداخت می‌شود.



بر اساس این گزارش، حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم، بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال است.



براساس این قانون، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تعیین می‌شود.