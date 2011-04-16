مانده تسهیلات زودبازده کرمانشاه باید در اسرع وقت جذب شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در جلسه ای که به منظور بررسی عملکرد بنگاه های زودبازده و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و بانک های استان برگزار شد، اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی اشتغال، بانکها موظفند نسبت به پرداخت تسهیلات مانده بنگاه های زودبازده سالهای 84 تا 88 اقدام کنند و هیچ بهانه ای از مدیران بانک های استان در این خصوص پذیرفته نیست.

وی افزود: بر این اساس در استان می توان مبالغ قابل توجهی به عنوان تسهیلات جهت طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش پرداخت کرد.

هاشمی با بیان اینکه همه باید برای ایجاد اشتغال در استان تلاش کنیم، گفت: در سفر سوم هیئت دولت به استان تسهیلات مناسبی جهت ایجاد اشتغال در استان به تصویب رسید که باید از این فرصت بیشترین استفاده را ببریم.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی گفت: رهبر معظم انقلاب براساس ضرورت کشور هر سال را به عنوانی نامگذاری می کند و نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی این را می رساند که نیاز است همه باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش کنیم.

استاندار کرمانشاه افزود: نباید این موضوع تنها در حد یک شعار باقی بماند و باید همه تلاش کنیم این موضوع عملیاتی شود.

هاشمی همچنین تأکید کرد: شورای اشتغال استان باید بصورت منظم و مستمر نسبت به تشکیل جلسه به صورت هفتگی اقدام کند و هیچ برنامه و جلسه خاص دیگری نباید جلسات این شورا را تحت الشعاع قرار دهد.

در ادامه سهراب براندیشه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه نیز گفت: مجموع تسهیلات زودبازده سالهای 84 تا 88 استان و مانده متمرکز استان معادل هزار و 540 میلیارد تومان بوده که حدود 450 میلیارد تومان آن مانده و طبق مصوبه شورای عالی اشتغال کشور، بانک ها باید نسبت به پرداخت آن به طرحهای معرفی شده اقدام کنند.