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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

واحدهای نهضت سوادآموزی در مراکز استانی آموزش و پرورش ادغام می شود

واحدهای نهضت سوادآموزی در مراکز استانی آموزش و پرورش ادغام می شود

دولت براساس ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، واحدهای استانی نهضت سواد آموزی را در اداره کل آموزش و پرورش استان ها ادغام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصویب کرد که واحدهای استانی نهضت سوادآموزی در اداره کل آموزش و پرورش استان ها ادغام و تحت مدیریت مدیرکل آموزش و پرورش اداره شود.

براساس این گزارش، بدین ترتیب تصویب ‌نامه مورخ 13 خرداد 87 هیات وزیران که واحدهای استانی نهضت سوادآموزی را از طرح تجمیع مدیریت‌های استانی وزارت آموزش و پرورش مستثنی کرده بود، لغو شد.

بر اساس ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، همه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رییس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری باید در یک واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار گیرد.

این مصوبه 23 فروردین ماه امسال از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. 

کد مطلب 1290206

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