واحدهای نهضت سوادآموزی در مراکز استانی آموزش و پرورش ادغام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصویب کرد که واحدهای استانی نهضت سوادآموزی در اداره کل آموزش و پرورش استان ها ادغام و تحت مدیریت مدیرکل آموزش و پرورش اداره شود.
براساس این گزارش، بدین ترتیب تصویب نامه مورخ 13 خرداد 87 هیات وزیران که واحدهای استانی نهضت سوادآموزی را از طرح تجمیع مدیریتهای استانی وزارت آموزش و پرورش مستثنی کرده بود، لغو شد.
بر اساس ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، همه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رییس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری باید در یک واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار گیرد.
این مصوبه 23 فروردین ماه امسال از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
دولت براساس ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، واحدهای استانی نهضت سواد آموزی را در اداره کل آموزش و پرورش استان ها ادغام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصویب کرد که واحدهای استانی نهضت سوادآموزی در اداره کل آموزش و پرورش استان ها ادغام و تحت مدیریت مدیرکل آموزش و پرورش اداره شود.
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