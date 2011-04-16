واحدهای نهضت سوادآموزی در مراکز استانی آموزش و پرورش ادغام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصویب کرد که واحدهای استانی نهضت سوادآموزی در اداره کل آموزش و پرورش استان ها ادغام و تحت مدیریت مدیرکل آموزش و پرورش اداره شود.



براساس این گزارش، بدین ترتیب تصویب ‌نامه مورخ 13 خرداد 87 هیات وزیران که واحدهای استانی نهضت سوادآموزی را از طرح تجمیع مدیریت‌های استانی وزارت آموزش و پرورش مستثنی کرده بود، لغو شد.



بر اساس ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، همه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رییس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری باید در یک واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار گیرد.



این مصوبه 23 فروردین ماه امسال از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.