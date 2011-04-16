محکومیت حمله انتحاری در افغانستان با آمبولانس صلیب سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته صلیب سرخ در ژنو، در این حمله که در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان رخ داد، چند نفر از نیروهای امنیتی افغان کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

"ژاک دومایو" رئیس عملیات کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در جنوب آسیا گفت : استفاده از آمبولانس در جریان یک حمله با هدف فریب دشمن نقض قانون است. این امر به صراحت در حقوق بین‌المللی بشردوستانه ممنوع شده و هرگز قابل قبول نیست.

به گفته وی، چنین اعمال فریبکارانه ای با خدشه‌دار کردن بی‌طرفی سیستم خدمات درمانی، جان پرسنل درمانی را که در حال رسیدگی به مجروحان و بیماران در بیمارستانها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی روستایی هستند به خطر می‌اندازد.