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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

در ژنو صورت گرفت؛

محکومیت حمله انتحاری در افغانستان با آمبولانس صلیب سرخ

محکومیت حمله انتحاری در افغانستان با آمبولانس صلیب سرخ

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ استفاده گروههای تروریستی از یک آمبولانس این کمیته در حمله‌ انتحاری دیروز به یک مرکز آموزش پلیس افغانستان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته صلیب سرخ در ژنو، در این حمله که در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان رخ داد، چند نفر از نیروهای امنیتی افغان کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

"ژاک دومایو" رئیس عملیات کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در جنوب آسیا گفت : استفاده از آمبولانس در جریان یک حمله با هدف فریب دشمن نقض قانون است. این امر به صراحت در حقوق بین‌المللی بشردوستانه ممنوع شده و هرگز قابل قبول نیست.
 
به گفته وی، چنین اعمال فریبکارانه ای با خدشه‌دار کردن بی‌طرفی سیستم خدمات درمانی، جان پرسنل درمانی را که در حال رسیدگی به مجروحان و بیماران در بیمارستانها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی روستایی هستند به خطر می‌اندازد.

دومایو افزود: در حال حاضر به دلیل درگیری‌ در بسیاری از بخشهای افغانستان ارائه‌ مراقبتهای درمانی و دسترسی به آن‌ برای شهروندان عادی افغان‌ مشکل شده و این گونع اعمال ارائه‌ خدمات را دشوار تر می کند.
کد مطلب 1290227

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