به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، در این بازدید رئیس و معاونین پژوهشی ISC و RICeST ضمن پاسخگویی به پرسشهای بازدید کنندگان در خصوص هدف از تاسیس و نحوه ارائه خدمات اطلاعاتی علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، به معرفی پایگاه های مختلف چندزبانه و سوابق فعالیتهای علمی این دو مرکز پرداخته و همچنین فعالیتهای گسترده بین المللی این مراکز را مورد معرفی و تشریح قرار دادند.

هدف از بازدید هیئت اتریشی از مراکز مهم کتابخانه ای و آرشیوی تهران، شیراز و اصفهان و ملاقات با مسئولان این مراکز بررسی راهکارهای افزایش همکاری با این مراکز است.

در این دیدار مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان با ارائه اطلاعات ضروری در مورد همکاریهای این دو موسسه با کشورهای منطقه و نیز کشورهای اسلامی به ارتباطات علمی با مراکز خدمات علمی از جمله پایگاه اطلاعات علمی ISI و SCOPUS و همچنین آیسسکو و سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته و گزارش کاملی از روند رو به رشد مرکز و پایگاه در بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای اسلامی ارائه داد.

هیئت دیدار کننده نیز ضمن اظهار خوشحالی از مشاهده گستردگی فعالیتهای ISC و RICeSTبه نقش مهم این دو مرکز در حوزه اطلاع رسانی و سنجش علم در سطح ملی و بین المللی اشاره کرده و خواستار گسترش همکاری کتابخانه ملی اتریش با این دو مرکز اطلاعات علمی بین المللی شدند.