علی آتش افزا در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به اینکه 203 پزشک متخصص و 24 فوق تخصص در استان فعال هستند، اظهار داشت: چهار نفر فولوشیپ، 45 نفر هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی و 17 نفر هیئت علمی تمام وقت در استان به هم استانیها مشغول ارائه خدمات هستند.

وی افزود: بیشتر پزشکان در رشته های پایه اطفال، داخلی، بیهوشی، زنان و...هستند.

آتش افزا با بیان اینکه در رشته های رادیولوژی، جراحی عمومی ، مغز و اعصاب، متخصص داخلی، بیهوشی و قلب در استان کمبود پزشک داریم، بیان داشت: در بخش پزشکان بومی با کمبود مواجه هستیم و سیاست اولویت دانشگاه علوم پزشکی حفظ و نگهداری پزشکان متخصص استان است.