همایش زوجهای جوان کانونهای مساجد لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید علی موسوی مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد لرستان با اعلام این خبر گفت: همایش زوجهای جوان کانونهای مساجد لرستان در خرم آباد برگزار می شود.

وی افزود: مرحله اول این همایش آموزشی در استان لرستان با حضور تعداد 30 زوج جوان از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این استان برگزار می شود.

حجت الاسلام موسوی هدف از برگزاری این همایش آموزشی را بالا بردن سطح آگاهی زوجهای جوان مسجدی از زندگی مشترک عنوان کرد و اظهار داشت: بیان حقوق زن و شوهر از زبان قرآن و نهج البلاغه، افزایش سطح اعتقادی و دینی زوج ها از دیگر اهداف برگزاری این همایش آموزشی است.

وی بیان کرد: در این همایش یک روزه زوج های جوان مسجدی استان لرستان با اصول همسر داری، ارتباط متقابل، آیین همسرداری، موضوع پزشکی، خانواده و تغذیه سالم آشنا می شوند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان یادآور شد: منتخبان در آزمون پایانی این همایش به مراحل بعدی این همایش با عنوان خانه های آسمانی راه می یابند.