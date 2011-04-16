۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

حجت الاسلام موسوی:

همایش زوجهای جوان کانونهای مساجد لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان از برگزاری مرحله اول همایش آموزشی زوجهای جوان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید علی موسوی مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد لرستان با اعلام این خبر گفت: همایش زوجهای جوان کانونهای مساجد لرستان در خرم آباد برگزار می شود.

وی افزود: مرحله اول این همایش آموزشی در استان لرستان با حضور تعداد 30 زوج جوان از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این استان برگزار می شود.

حجت الاسلام موسوی هدف از برگزاری این همایش آموزشی را بالا بردن سطح آگاهی زوجهای جوان مسجدی از زندگی مشترک عنوان کرد و اظهار داشت: بیان حقوق زن و شوهر از زبان قرآن و نهج البلاغه، افزایش سطح اعتقادی و دینی زوج ها از دیگر اهداف برگزاری این همایش آموزشی است.

وی بیان کرد: در این همایش یک روزه زوج های جوان مسجدی استان لرستان با اصول همسر داری، ارتباط متقابل، آیین همسرداری، موضوع پزشکی، خانواده و تغذیه سالم آشنا می شوند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان یادآور شد: منتخبان در آزمون پایانی این همایش به مراحل بعدی این همایش با عنوان خانه های آسمانی راه می یابند.

