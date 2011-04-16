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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

مرگ و میر زنان باردار در مازندران کاهش یافت

مرگ و میر زنان باردار در مازندران کاهش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به برنامه های پیشگیرانه اثرگذار برای کاهش فوت مادران در استان گفت: میزان مرگ و میر زنان باردار سال گذشته در مازندران کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد بزرگی عصر شنبه در جلسه هماهنگی حاکمیت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: این جلسه با هدف ایجاد هماهنگی بین بیمارستانی و موسسات درمانی برگزار تا به زبان مشترک جهت ارتقا سلامت و خدمات درمانی دست پیدا کنیم.

وی عمده ترین  دغدغه های موجود در بحث حاکمیت بالینی را، کیفییت خدمات ارائه شده، رضایت مشتریان و تیمهای متنوع ارائه دهنده خدمات و ایمنی مشتریان از لحظه ورود تا ترخیص بیمار عنوان کرد.

بزرگی افزود: جهت تحقق حاکمیت بالینی باید به بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی وارد شده و در گام بعدی بیمارستان های خصوصی و تامین اجتماعی مدنظر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر نشان کرد: یکی از مواردی که در بحث حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به آن توجه شده، مسئله مادران باردار پر خطر است.

وی افزود: بر اساس آمار سال 88 ، 13 مرگ در مادران باردار وجود داشت که با همکاری و ریشه یابی این معضل در سال 89 به چهار فوتی کاهش یافت.

بزرگی از هماهنگی بین مراکز بیمارستانی و درمانی به عنوان یک  عامل مهم در بهبود فرآیند درمانی یاد کرد و همکاری کلیه مراکز دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی را دراین خصوص خواستار شد.

دکترافشین امیر خانلو، مسئول اجرایی برنامه حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: هدف ارتقاء کیفیت، هزینه های تمام شده برای مشتری و رضایت مندی مشتری در بیمارستان است که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و درمان کشور می باشد.

وی یاد آور شد: اعتقاد ما این است که موفقیتها و خطاهای پزشکی در حوزه درمان مخفی نماند و آشکار شود که در این صورت کل کشور در نظام سلامت پیشرفت می کند.

کد مطلب 1290250

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