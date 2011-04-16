پرداخت 2.4 میلیارد دلار بیمه عمر به بازماندگان زمین لرزه اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "کویشیرو واتانابه" رئیس شرکت بیمه عمر ژاپن گفت : مجموع بیمه عمر پرداختی این شرکت به قربانیان دو حادثه طبیعی ماه مارس به 200 میلیارد ین معادل 2.4 میلیارد دلار می رسد.

بر این اساس این میزان چهار برابر مبلغی است که در زلزله شدید هانشین در سال 1995 به بازماندگان قربانیان پرداخت شد.

شمار کشته شدگان زلزله 9 ریشتری و سونامی پس از آن در ژاپن 13 هزار نفر و تعداد مفقود شدگان بالغ بر 14 هزار نفر اعلام شده است.این در حالی است که شمار قربانیان زلزله سال 1995 ژاپن که جزو شدیدترین زلزله های این کشور نیز هست، 6 هزار و 500 نفر بوده است.

گفتنی است ژاپن طی هفته های اخیر شاهد وقوع چندین زمین لرزه نسبتا شدید بوده که علاوه بر گرفتن قربانیان دیگری از ژاپنیها خساراتی را نیز برجای گذاشته است.