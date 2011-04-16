باروری ابرها در آذربایجان شرقی برای نجات دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در اسکو، محمد اشرفنیا ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اسکو با اشاره به مدیریت کمیته حل بحران دریاچه ارومیه توسط شخص رئیس جمهور افزود: 34 طرح برای مقابله با خشک شدن آب در یاچه ارومیه مطالعه شده و در حال انجام است و سه استان همجوار این دریاچه وظایف مشخص خود را برای حل این بحران انجام می دهند.
اشرفنیا خاطرنشان کرد: سهم استان آذربایجان شرقی در این میان باروری ابرها برای افزایش میزان بارش و استفاده از آبیاری قطره ای در زمین های کشاورزی اطراف این دریاچه است.
اشرف نیا ظرفیت ذخیره سدهای موجود در دریاچه ارومیه را بسیار ناچیز دانست و گفت: کل ظرفیت قابل ذخیره در تمامی سدهای منطقه دریاچه ارومیه 180 میلیون متر مکعب است که با توجه به کسری 9 میلیارد مکعبی آب دریاچه این مقدار بسیار ناچیز است ضمن این که از سالهای دور نیز به صورت سنتی برای کشاورزی از آبهای ورودی این دریاچه استفاده میشد.
پیشنهادی برای کنترل بحران دریاچه ارومیه ارائه نشده است
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به برخی نظرات غیر کارشناسی در مورد این بحران اظهار داشت: کمیته ویژه ای برای جذب پیشنهادات کارشناسان و مردم تشکیل شده است که تاکنون هیچ گونه پیشنهادی ارائه نشده و تمامی پیشنهادها به صورت رسانهای و غیر کارشناسانه بوده است.
اشرفنیا بزرگترین عامل بحران دریاچه ارومیه را شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه عنوان کرد و افزود: شرایط آب و هوایی در این منطقه تأثیر سوء بر چرخه طبیعی این دریاچه گذاشته و حتی این تغییرات آب و هوایی باعث خشک شدن دریاچه آرال در آسیای میانه شده است.
وی در خصوص آبیاری زمینهای کشاورزی نیز گفت: با توجه به پایین بودن میزان بارش در استان نسبت به میزان بارش در کشور بایستی در تمامی روستاها و زمین های کشاورزی آبیاری به صورت قطره ای استفاده شود.
اشرف نیا همچنین از برگزاری همایش هماندیشی برای حل مشکل خشک شدن آب این دریاچه در دانشگاه تبریز خبر داد.
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