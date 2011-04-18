سازمان ملل متحد خواستار آتش بس در لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" با اشاره به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان در جنگ لیبی از طرفین درگیری خواست با آتش بس موافقت کنند.

وی تاکید کرد که ارائه کمکهای سازمان ملل متحد به مردم در شهرهای محل درگیری تنها با متوقف شدن تبادل آتش بین دو طرف امکان پذیر است.



همچنین "والری آموس" رئیس امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی عمیق خود از وضعیت لیبی، غیر نظامیان را قربانیان اصلی این درگیریها اعلام کرد .



این در حالی است که گزارشها از اشغال شهر مصراته توسط مزدوران دیکتاتور لیبی حکایت دارد. بر این اساس، این نیروها امروز تا مرکز این شهر پیشروی کرده و انقلابیون را به عقب راندند.

گفتنی است در درگیریهای اخیر شهر مصراته دست کم 17 نفر کشته و نزدیک به 50 نفر دیگر زخمی شدند.

