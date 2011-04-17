کارگران زیاران 24 ماه حقوق نگرفتند/ همه منتظر تحقق وعده ها

عیدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با واگذاری شرکت گوشت زیاران به دولت هنوز مشکل کارگران آن حل نشده است.

کریمی با بیان اینکه کارگران شرکت گوشت زیاران حدود 24 ماه است حقوق نگرفته اند، افزود: بعد از واگذاری شرکت به دولت مدیرعامل گفته با هماهنگی با استانداری آمادگی بازخرید 115 نفر کارگر را داریم.

وی با طرح این پرسش که چرا یک شرکت توانایی پرداخت حقوق 24 ماه 115 نفر کارگر ندارد ولی بدنبال بازخرید این تعداد کارگر است، افزود: این که کارگران را در شب عید با وضعیت نامطلوبی به پیشواز سال نو فرستادند بسیار ناراحت کننده است.

رئیس پیشین کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین خواستار پیگیری استانداری و دستگاه های مربوط در خصوص تعیین وضعیت 115 کارگر شرکت گوشت زیاران شد.

مشکلات کارگران صنایع شوفاژ البرز را حل کنید

دبیراجرایی خانه کارگر قزوین همچنین با اشاره به مشکلات برخی واحدهای دیگر از مسئولان خواست به مشکل کارگران صنایع شوفاژ البرز رسیدگی کنند. کریمی خواستار رسیدگی سریع مسئولان و نهادهای مربوط به ویژه دستگاه های قضایی به مشکلات کارگران شرکت صنایع شوفاژ البرز شد. وی افزود: 16 کارگر شرکت صنایع شوفاژ البرز قزوین در پی تغییر محل کارخانه از شهرصنعتی البرز به شهرک صنعتی لیا بیکار شده اند. نماینده کارگران فرار کرد! کریمی افزود: این کارگران با تعیین یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار، بدنبال گرفتن حق خود بودند که متأسفانه نماینده آنان با دریافت84 میلیون تومان که بخش اعظم آن مربوط به سنوات یک ماهه کارگران در مدت کار بود، فرار کرد. وی اظهارداشت: کارگران از سال 83 تاکنون بدنبال حل مشکل هستند که امسال حکم جلب نماینده فراری را گرفته اند که دستگیری وی نیازمند همت ویژه دستگاه قضایی است. این فعال جامعه کارگری با اظهار اینکه در حال حاضر هیچ نهادی پاسخگوی این کارگران نیست یادآورشد: اگر قرار است مشکل کارگران فرنخ و مه نخ حل شود، می توان مشکل کارگران صنایع شوفاژ البرز که وضعیت مشابه ای دارند را نیز حل کرد.



کارگران اشکان چینی قزوین: کسی به مشکلات ما رسیدگی نمی کند

برخی از کارگران اشکان چینی قزوین که چند ماه است حقوق نگرفته اند نیز از عدم رسیدگی به مشکلات خود گله کردند.

برخی از کارگران شرکت اشکان چینی قزوین با امضای نامه ای عنوان کردند، در حالی که مدیران شرکت قول داده بودند تا 25 اسفند 89 حقوق و عیدی آنها را پرداخت کنند ولی از 15 اسفند شرکت را تعطیل کردند.

این کارگران گفته اند بعد از تجمع در جلوی کارخانه به اداره کار مراجعه کردیم که آنان نیز گفتند شکایت کنید، به فرمانداری و استانداری رفتیم، گفتند به اداره کار می گوییم سه روزه رای صادر کنند تا مراحل قانونی طی شود، بعد از مراجعه به اداره کل کار استان قزوین، مسئول محترم روابط کار اعلام کرد این موضوع به ما ربطی ندارد به اداره صنایع مراجعه کردیم که مسئول حفاظت آن گفت: حامی کارخانه هستیم و این تجمع ها غیرقانونی است و ربطی به ما ندارد.

به هر حال مسائل سه شرکت یاد شده از مدتها پیش مطرح بوده و خبرگزاری مهر نیز پیش از این آنها را منعکس کرده است و امید است مسئولان صدایی آنان را شنیده و مشکلاتشان را حل کنند.