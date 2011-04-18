کامیار مصطفوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه مطالعات منطقهای در زمینه مقاومت میکروبی باید در کشور انجام بگیرد، اظهار داشت: مقاومت به آنتیبیوتیک درنقاط مختلف جهان متفاوت بوده وبنابراین بهینه سازی مصرف آنتی بیوتیک ها نیزباید براساس این تفاوتها صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه قیمت بالای آنتیبیوتیک های جدید یکی از دلایل کمتر مصرف شدن آنها دربرخی شهرهاست، تصریح کرد: به عنوان مثال هزینه تهیه برخی داروهای ضد قارچ جدید بالغ بر نیم میلیون تومان در روز است که قیمتهای بالای آنتیبیوتیکها باعث شده در بیمارستانهای دولتی اینگونه آنتی بیوتیک ها نسبت به بخش خصوصی کمتر مصرف شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه مقاومت آنتیبیوتیک نتیجه مسائل خاصی است، تاکید کرد: یک پزشک برای نجات جان بیمارعفونی درمعرض خطر سعی میکند از آخرین سلاحی که در اختیار دارد که همان آنتیبیوتیک های وسیع الطیف است، استفاده کند.
وی ادامه داد: پزشکان باید توجه داشته باشند که استفاده از یک نوع آنتیبیوتیک به شرایط مختلفی بستگی دارد و به عنوان مثل اطلاع ازمیزان مقاومت و حساسیت میکروبی از اصول اولیه در انتخاب نوع آنتی بیوتیک است.
مصطفوی با اشاره به اینکه میزان مصرف آنتیبیوتیک های جدید در تهران بیش از اصفهان است، افزود: گران قیمت بودن آنتیبیوتیکهای جدید باعث شده که میزان مصرف این آنتیبیوتیک ها در نقاط مختلف کشور یکسان نباشد.
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