به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با گرامیداشت 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه‌ای به شرح ذیل منتشر کرده است:

با توجه به برگزاری مراسم ویژه این روز در ضلع شمالی مرقد مطهر حضرت امام (ره) در ساعت 8:30 روز دوشنبه مورخ 90.1.29 و به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر جهت تردد شهروندان، مقررات ویژه ترافیکی را به شرح ذیل به مرحله اجرا می‌گذارد:

1- محدودیت‌های تردد:

از ساعت 1 بامداد روز دوشنبه مورخ 90.1.29 تا پایان مراسم در معابر زیر ممنوعیت تردد اعمال می‌شود: 1: بزرگراه صالح‌آباد از شمال به جنوب مسدود و از تردد کلیه وسائط نقلیه به سمت جنوب جلوگیری به عمل خواهد آمد. شهروندانی که قصد دسترسی به بهشت زهرا (س) را دارند باید از طریق خیابان شهید رجایی- جاده قدیم قم- درب گلدسته وارد بهشت زهرا (س) شوند.

1-2: راست گرد شرق پل صنیع خانی به سمت جنوب صالح‌آباد. 1-3: بزرگراه آزادگان در مسیر غرب به شرق ورودی به صالح‌آباد. 1-4: سه راه باقر شهر به سمت غرب. 1-5: ضلع شمالی حرم مطهر حضرت امام (ره) از میدان ساعت به سمت غرب. 1-6: راست‌گرد صالح‌‌آباد در ضلع شمالی بزرگراه آزادگان. 1-7: راست‌گرد جنوب به شرق آزادراه خلیج‌فارس به سمت بزرگراه بهشت زهرا واقع در ضلع شمالی حرم مطهر.

1-8: راست گرد شمال به شرق بزرگراه بهشت زهرا (ضلع شمالی حرم مطهر واقع در آزاد راه خلیج فارس) مسدود و از تردد کلیه وسائط نقلیه به جز مدعوینی که دارای کارت تردد هستند جلوگیری به عمل خواهد آمد. 1-9: کلیه ورودی‌ها به زیرگذر صالح شمالی حرم مطهر حضرت امام (ره) مسدود و از تردد کلیه وسائط نقلیه به جز مدعوینی که دارای کارت تردد هستند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

2- ممنوعیت‌های توقف:

از ساعت 1 بامداد روز دوشنبه مورخ 90.1.29 تا پایان مراسم توقف کلیه وسایل نقلیه در محدوده‌های زیر ممنوع خواهد بود:

2-1: ضلع شمالی مرقد مطهر حضرت امام (ره) از میدان ساعت تا ضلع غربی آزادراه خلیج فارس در هر دو سمت. 2-2: بزرگراه صالح‌آباد از پل شهید صنیع خانی تا ضلع شمالی حرم مطهر در هر دو سمت. 2-3: آزادراه خلیج فارس از پل شهید کاظمی تا عوارضی تهران-قم در هر دو سمت به جز خودروهایی که جهت جابه‌جایی نیروهای رژه رونده در نظر گرفته شده است.

در پایان پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ انتظار دارد شهروندان محترم در زمان اجرای طرح با رعایت مقررات ترافیکی مانند همیشه با عوامل مستقر در محل همکاری کنند.