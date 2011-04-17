زمینه توسعه مبادلات مابین ایران، ترکیه و آذربایجان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی اکبر صالحی عصر شنبه در پایان نشست رسمی اولین اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از وظایف مسئولان سیاسی کشور آماده سازی زمینه های توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و فرهنگی است افزود: اجلاس ارومیه نقطه عطفی در توسعه روابط سه کشور در همه زمینه ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این جلسه تشکیل کمیته های ویژه تخصصی با حضور نمایندگان سه کشور برگزار می شود، اظهار داشت: نمایندگان این کشورها راهکارهای رفع مشکلات را بررسی و روشهای اجرایی برای تحقق پیشنهادات و اهداف تجاری، سیاسی و فرهنگی را ارائه می کنند.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه با برگزاری این اجلاس همچنین تبادلات دانشگاهی و روابط فرهنیختگان سه کشور وارد فاز جدیدی شد، بیان داشت: امیدواریم اجلاس ارومیه زمینه های همکاریهای مستمر و عمیق بین دولتمردان و ملتهای سه کشور فراهم شود.

صالحی در خصوص برگزاری نشست اضطراری سران کشورهای کنفرانس اسلامی در اعتراض به کشتار مردم کشورهای یمن، لیبی و بحرین نیز بیان داشت: ایران در این راستا پیشقدم بوده و تقاضای خود را طی نامه ای به دبیر این کنفرانس اعلام کرده و این در حالی است که باید تعداد مشخصی کشور نسبت به تشکیل این نشست اقدام کنند.