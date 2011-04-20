بی رونقی کلینیکهای گیاه پزشکی قزوین/ کشاورزان سراغ گیاه پزشکی نمی روند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، کلینیک گیاه پزشکی مرکزی است که در آنجا بازرسی و تشخیص مسائل و مشکلات مربوط به سلامتی گیاه صورت گرفته و توصیه های لازم در مورد روش های کنترل مشکلات ارائه می شود.

این مراکز همچنین محلی جهت بررسی مشکلات گیاه و نیازهای کشاورزان و نیز مرکز اطلاع رسانی برای خدمات ترویجی و کشاورزان است.

کلینیک های گیاه پزشکی رابطی بین مراکز تحقیقات ملی کشاورزی، مراکز ترویجی و جامعه کشاورزی هم بشمار می روند و فعالیت عمده آنها ارائه خدمات تکنیکی به طور مستقیم به کشاورزان است و کانالی اساسی برای دستیابی کشاورزان به مراکز علمی تخصصی کشاورزی است که نیازهای تحقیقاتی زارعان را تامین می کند.

این مراکز از نظر پیچیدگی کار با توجه به موقعیت منطقه و امکان دسترسی به خدمات تخصصی از قبیل روشهای

ویروس شناسی متفاوتند، برخی از آنها به ویژه زمانیکه با مراکز تحقیقات ملی کشاورزی در ارتباط هستند ممکن است وظایف قرنطینه ای داشته و درگیر هدایت آزمایشات مزرعه ای باشند اما با این حال بیشتر کلینیک ها در مشارکت زارعین در فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی مربوط به مدیریت آفات نقش مهمی دارند.

قزوین که از استانهای کشاورزی کشور محسوب می شود در سالهای اخیر با پایلوت شدن برای تولید محصولات ارگانیک گامی در مسیر تولید محصولات سالم کشاورزی برداشته و با راه اندازی و تاسیس کلینیک های گیاه پزشکی در کنار آگاه سازی کشاورزان در استفاده اصولی از سموم کشاورزی و تولید محصول سالم به کاهش مصرف سموم در بخش کشاورزی کمک شایانی کرده است.

فعالیت 37 کلینیک و 109 کارشناس در قزوین

علیرغم فعالیت 37 کلینیک بخش خصوصی با 109 کارشناس در استان قزوین، بدلیل عدم آشنایی کشاورزان با خدمات این نوع مراکز و نیز استفاده گسترده از خدمات دولتی این کلینیک ها نتوانسته جایگاه مناسب خود را پیدا کند.

به منظور اطلاع از اقدامات انجام شده در این بخش به سراغ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین رفتیم تا ضمن گفتگو در جریان کارهای مهم انجام شده در این بخش قرار گیریم.

محمد حسین مصلی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشـت: کلینیک های گیاه پزشکی با بهره گیری از کارشناسان کشاورزی در قالب شبکه های پایش و پیش آگاهی آفات و بیماریهای گیاهی در استان مشغول فعالیت هستند که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند.