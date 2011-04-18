مهدی تقوی کشتی گیر وزن 66 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:غیبت در رقابت های بین المللی جام تختی باعث شد تا به اردوی تیم ملی دعوت نشوم و از این بابت خوشحال نیستم. تمریناتم را با جدیت و برنامه ریزی شده در شهرهای مختلف استان مازندران دنبال می کنم تا کم کم به مرز آمادگی مطلوب برسم.

دارنده دو مدال طلای جوانان جهان ادامه داد: سال ها زحمت کشیدم تا توانستم قهرمان جهان شوم اکنون که به رویداد مهمی چون المپیک لندن نزدیک می شوم نمی خواهم به هیچ قیمتی حضور در این مسابقات مهم را از دست بدهم.

تقوی تصریح کرد: روزهای سختی و حساسی پیش رو دارم و مطمئنا با حضور رقبای متعدد در پیکارهای انتخابی تیم ملی کار دشواری خواهم داشت، اما ناامید نیستم و تمام تلاشم را می کنم تا با شکست همه مدعیان، دوباره به دوبنده تیم ملی برسم.

دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی گوانگجو در پایان خاطرنشان کرد: رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه وگزینشی المپیک 7 و 8 تیرماه برگزار می شود و مسلما این رقابتها عادلانه ترین راه برای معرفی ملی پوشان است.

مهدی تقوی آزادکار وزن 66 کیلوگرم از جمله غایبان رقابتهای بین‌المللی جام تختی است که مدتهاست به اردوی تیم ملی دعوت نمی‌شود. باید تا رقابتهای انتخابی منتظر ماند و دید تقوی برای رقابتهای جهانی انتخاب می شود یا رقیب جوانش حسین خانی؟