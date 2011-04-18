مشارکت نفتی 7 میلیارد دلاری چین در ایران

علیرضا ضیغمی در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به انجام دور جدید مذاکرات نفتی ایران و چین در هفته گذشته به خبرنگار مهر، گفت: بر این اساس با سفر یک هیئت ایرانی به پکن مذاکراتی با برخی از شرکتهای چینی برای مشارکت در طرحهای پالایشگاهی انجام گرفت.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این مذاکرات تامین فاینانس برخی از طرحهای پالایشگاهی نفت کشور است، تصریح کرد: در حال حاضر مجوزهای کلی برای تامین فاینانس سه پروژه جدید پالایشگاهی توسط شرکتهای چینی اخذ شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون مطالعات مهندسی اجرای طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاههای نفت آبادان و اصفهان به پایان رسیده است، اعلام کرد: در صورت توافق نهایی امکان تامین فاینانس این دو پروژه نفتی توسط شرکتهای چینی وجود دارد.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای تکمیل طرح توسعه پالایشگاههای نفت آبادان و اصفهان حدود هفت تا 7.5 میلیارد دلار برآورد می شود، افزود: علاوه بر این احتمال تامین بخشی از منابع فاینانس ساخت پالایشگاه نفت آناهیتا کرمانشاه توسط شرکتهای چینی وجود دارد.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاههای نفت اصفهان و آبدان در مجموع تولید روزانه نزدیک به 13 میلیون لیتر بنزین، حدود 17 میلیون لیتر گازوئیل، بیش از 4.5 میلیون لیتر نفت سفید و 3.6 میلیون لیتر گاز مایع (ال.پی.جی) است.

هم اکنون عملیات اجرایی طرح توسعه پالایشگاه اصفهان حدود 20 درصد پیشرفت دارد که با تکمیل این پروژه نفتی علاوه بر کاهش تولید نفت کوره، میزان خوراک دریافتی این پالایشگاه نفت حدود 30 هزار بشکه در روز کاهش می یابد.

علیرضا ضیغمی پیشتر با بیان اینکه شرکتهای چینی در طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند مشارکت دارند و قصد داریم با همکاریهای نفتی آنها سایر طرحهای پالایشگاهی کشور توسعه دهیم به مهر اعلام کرده بود: شرکتهای چینی پیشنهادهای مختلفی را در بخش تامین فاینانس و مشارکت در اجرای پروژه های مختلف پالایشگاهی ارائه کرده اند.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه مذاکرات با شرکتهای چینی برای مشارکت در طرحهای بنزین سازی پالایشگاههای موجود و توسعه پالایشگاه نفت اصفهان و آبادان در دستور کار قرار دارد، بیان کرده بود: همچنین با توجه به ساخت 7 پالایشگاه جدید نفت و میعانات گازی در کشور پیشنهادهایی هم برای مشارکت در این طرحهای جدید توسط چین ارائه شده است.

دو سال گذشته هم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ساینوپک چین با امضای تفاهم نامه ای برای سرمایه گذاری در ساخت و توسعه پالایشگاههای نفت به توافق رسیده بودند.



در حال حاضر شرکت ساینوپک چین در طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند مشارکت دارد که اخیرا فاز اول طرح توسعه این پالایشگاه نفت به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفته است.



در همین حال پیشتر مسئولان وزرات نفت از سرمایه گذاری هفت میلیارد و 500 میلیون یورویی چینی ها در ساخت پالایشگاههای جدید نفت در ایران خبر داده و اعلام کرده بودند: سایناشور( شرکت بیمه سرمایه‌گذاری چین) برای سرمایه‌گذاری در این بخش اعلام آمادگی و ضمانت کرده است.

در شرایط فعلی عملیات اجرایی 10 طرح بهینه سازی، توسعه و بنزین سازی در پالایشگاه‌های موجود نفت با سرمایه گذاری بیش از 13 میلیارد دلاری مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی را پشت سر می گذارد.

پیش بینی می شود با بهره برداری از تمامی این طرحها در مجموع نزدیک به 40 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین و 18 میلیون لیتر به ظرفیت تولید گازوئیل ایران افزوده شود.