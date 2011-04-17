  1. دانشگاه و فناوری
توسط پژوهشگران کشور محقق شد؛

عرضه نانو حسگر جدید برای جذب و تشخیص گازهای سمی

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر با همکاری دانشگاه گرگان با استفاده از نانولوله های کربنی نوعی نانو حسگر برای تشخیص و جذب گاز سمی حاصل از فرایندهای شیمیایی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی بایی- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، در این باره گفت: با توجه به اینکه آنیون OCN به عنوان یک گاز سمی در بمبهای شیمیایی استفاده می شود، ساخت نانوحسگری که قادر به جذب این ماده باشد بسیار حایز اهمیت است.

بایی با اشاره به اهداف اجرای این پژوهش، یاداور شد: در انجام این تحقیق به دنبال پاسخ این پرسش بودیم که آیا نانولوله کربنی می تواند به عنوان یک جاذب برای جذب آنیون OCN مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، به بیان جزئیات این پروژه پرداخت و افزود: نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که کربن نانولوله کربنی می تواند به عنوان یک جاذب برای جذب این آنیون مورد استفاده قرار گیرد ضمن آنکه قطر نانو لوله کربنی هم تاثیری بر روی میزان جذب آن ندارد.
 
این محقق ابراز داشت: تشخیص مولکولهای گاز حاصل از فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی از اهمیت فوق العاده ای در نمایشگرهای صنعتی و پزشکی دارد.
