اظهارات پرویز درباره نمایشگاه امسال کتاب تهران

محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر، نظرش را درباره نمایشگاه امسال کتاب تهران اینگونه بیان کرد: تا جایی که من از طریق رسانه‌ها اطلاع پیدا کردم، مسئولان برگزاری نمایشگاه امسال عموماً همان مدیران قبلی‌اند و غیر از آقای سالاری (مدیر سابق کمیته ناشران داخلی) و آمدن آقای اللهیاری به جای او و نیز جابجایی آقای حمیدزاده به جای آقای اللهیاری در کمیته نظارت و ارزشیابی، تغییر خاصی در مسئولان قبلی صورت نگرفته است.

وی افزود: البته باید نمایشگاه برگزار شود آنوقت درباره کم و کیف آن اظهار نظر کنیم اما نکته برجسته‌ای که تا این لحظه قدری عجیب بوده، تاخیر بیش از اندازه در صدور احکام مسئولان نمایشگاه بود که در سال جدید هم رخ داد و با توجه به اینکه تغییر معاونت فرهنگی در تیرماه 89 اتفاق افتاد، این مسئله کمی عجیب است.

رئیس سابق نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: در دوره‌های قبلی مسئولان نمایشگاه سال آینده تقریباً بلافاصله بعد از نمایشگاه همان سال معرفی می‌شدند و مسئولیت‌ها به آنها محول می‌شد و لذا من فکر می‌کنم اگر زودتر از اینها احکام مسئولان نمایشگاه صادر می‌شد، ظرف زمانی بیشتری برای انجام بهتر کارها در اختیارشان می‌بود.

پرویز با اشاره به سابقه فعالیت خود به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد و نیز رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: در دوره قبل از من هم این مسائل وجود داشت و به شخصه تجربه خوبی از معرفی دیرهنگام مسئولان نمایشگاه در مجموعه نداشتیم و قاعدتاً نمی‌شود انتظار داست کارهای مربوط به مناقصه‌ها و انجام تشریفات اداری مربوط به نمایشگاه در لحظات آخر و به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وی با تاکید بر مسئولیت‌پذیری قاطبه مدیران فعلی نمایشگاه کتاب تهران در عین حال یادآور شد: بدیهی است که افراد از اتهام سوء استفاده بری هستند اما این قبیل مسائل و مثلاً تاخیر در معرفی مسئولان نمایشگاه ممکن است زمینه سوء استفاده را فراهم کند.

رئیس سابق نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به تصدی مسئولیت دوره‌های نوزدهم تا بیست و سوم این نمایشگاه توسط وی و همکاران سابقش در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، در بیان عملکردش در دوره‌های مذکور گفت: اصل بر این است که نمایشگاه هر سال بهتر از قبل باشد و ما هم سعی کردیم هر سال نکته‌ای به نکات قبلی نمایشگاه بیفزائیم.

پرویز افزود: به نظم مهمترین نکته این بود که سعی کردیم برنامه‌ریزی برای نمایشگاه سال به سال بهتر شود و آن را در موعد مقرر خودش و به بهترین نحو ممکن برگزار کنیم.