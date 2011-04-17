بانک توسعه تعاون کیش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در دومین روز از برگزاری کنفرانس بین المللی ظرفیتهای بخش تعاون اولین شعبه بانک توسعه تعاون توسط وزیر تعاون به صورت رسمی افتتاح شد.

وزیر تعاون ضمن اظهار خرسندی از حضور بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش تعاون در جزیره کیش برای ارائه خدمات به تعاونی ها، گفت: قرار است از طریق فعالیت این شعبه مشارکت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون وهمچنین صندوق مهر امام رضا (ع) نیز پیگیری شود.

همچنین ماشاء الله عظیمی، رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون نیز در اظهاراتی با بیان اینکه مناطق آزاد درگاه صادراتی کشور هستند اما به دلیل رونق داشتن واردات فعالیتهای زیادی نیز صورت می گیرد، گفت: حضور بخش تعاون می تواند کمک کند تا فعالیتها به سمت صادرات دنبال شود.

عظیمی به فعالیتهای آینده بخش تعاون در جزیره کیش اشاره کرد و با بیان اینکه راه اندازی صرافی و واحدهای ارزی و بین المللی برای حمایت از فعالیتهای مالی و اعتباری بخش تعاون نیز ضروری خواهد بود، اظهار داشت: دولت تصویب کرده است تا جزیره کیش به عنوان یک جزیره گازی فعال شود؛ بنابراین در آینده نزدیک هلدینگ های تعاونی معدن و نفت و گاز ایجاد می شود.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به اساسنامه این بانک مبنی بر لزوم ایجاد شرکتهای تامین سرمایه و همچنین تلاش در ورود به بازارهای بین المللی گفت: در صورت فعال شدن بورس کیش بخش تعاون به ورود در بازارهای بین المللی نیازمند است.

وی خاطر نشان کرد: برای تقویت اتحادیه ها و تعاونی های استانها آماده سازی های اولیه در جزیره کیش انجام شده است؛ بنابراین در حوزه گردشگری نیز در نظر داریم اقداماتی را صورت دهیم.