شهید اسطوره ای بورسعید مصر/ جوانی که 80 گلوله در پیکر داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مسئله شهدای انقلاب مصر هرگز تازگی خود را از دست نمی دهد و بار دیگر وحشیگری و اوج دنائت رژیم سابق و دستگاه امنیتی آن را در برخورد با انقلاب مسالمت آمیز مردم به رخ می کشد، ملتی که برای آزادی و عدالت قیام کرده بودند.

"محمد راشد درویش" جوان انقلابی و 23 ساله مصری در شهر بندری بورسعید بود که در اوج وحشیگری رژیم مبارک به شهادت رسید تا جایی که به علت شلیک 80 گلوله به پیکرش خانواده وی به سختی توانستند فرزندشان را شناسایی کنند.

گزارش تایید شده منابع بیمارستانی نشان می دهد نیروهای امنیتی رژیم مبارک 80 گلوله از فاصله یک متری به این جوان انقلابی شلیک کرده اند، امری که موجبات شهادت وی را به وجود آورده است.

اوج وحشیگری؛ 50 گلوله در سر

گزارشها نشان می دهد از 80 گلوله ای که در پیکر این جوان قرار داشته بیش از 50 گلوله به سرش شلیک شده است، اما در برابر همه این خشونتها مادر این شهید به قضا و قدر الهی اعتقاد داشته و فرزند خود را راه یافته به بهشت برین می داند.



مادر شهید در کنار عکس فرزندش

وی در این باره می گوید: گویی نیروهای امنیتی مصر با یگانی نظامی روبرو بوده اند نه با یک فردی که بدون هر گونه سلاحی بوده است. آنان به یک گلوله برای کشتن پسرم اکتفا نکردند، بلکه بی رحمانه گلوله هایی را به تمام نقاط بدن وی شلیک کردند.

وی تاکید می کند: گزارش منابع بیمارستانی نشان می دهد پسرم هرگز در برابر آنها دست به سلاح نبرده است، اما چرا اینگونه وی را به شهادت رسانده اند؟!



صحنه ای از خشونتهای رژیم ساقط شده مبارک

مادر محمد که علاوه بر وی سه فرزند دیگر نیز دارد در ادامه افزود: به فرزندانم میانه روی و قبول کردن نظر دیگران را آموزش داده ام. محمد همواره دوست داشت مصر از شرایط فعلی رهایی پیدا کند. او همچنین از صادرات گاز و سیمان مصر به اسرائیل با قیمتهای اندک بسیار ناخرسند بود.

این مادر شهید در ادامه با تاکید بر لزوم پیگیری مسئله شهادت فرزندش تاکید کرد: یک بار دیدن لبخند پسرم را با هیچ چیزی در دنیا عوض نخواهم کرد.

خاطرنشان می شود در جریان انقلاب مصر که به سرنگونی رژیم مبارک منجر شد بیش از 800 نفر کشته و قریب به 5 هزار نفر دیگر زخمی شدند.