احتمال شیوع سویه جدید تب برفکی در کرمان افزایش یافت

غلامرضا زیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت در طی گزارشات موجود و بررسیهای صورت گرفته و تائید شده، موارد جدیدی از بیماری تب برفکی با سویه های جدید در کشورهای شرقی بخصوص پاکستان گزارش شده است که با توجه به احتمال ورود دام قاچاق از سمت کشورهای مذکور به کشور و در نهایت ورود به استان کرمان احتمال شیوع آن طی ماههای آتی وجود دارد.

وی ضمن هشدار به دامداران بخصوص عشایر که در حال کوچ از مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر چون بافت، بردسیر و سیرجان هستند، خواستار مراجعه این دامداران به دامپزشکی شهرستانها و انجام عملیات مایه کوبی در مواردی که طی زمستان سال گذشته انجام نداده اند شد.

زیدآبادی به علائم کلینیک شدیدی همچون لنگش، وجود تاول در دهان و پستان و افت شدید تولید در این بیماری اشاره و تصریح کرد: به دلیل اینکه یکی از اصلی ترین دلایل شیوع بیماری ورود دامهای با هویت و منشا ناشناس به دامداریها هستند از تمامی دامداران درخواست می شود از ورود هرگونه دام به واحدهای خود بدون هماهنگی دامپزشکی خودداری کنند.