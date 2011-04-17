5 هزار دانش آموز ریگانی در مدارس غیر استاندارد تحصیل می کنند

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در حال حاضر 11 هزار دانش آموز در 52 واحد آموزشی در ریگان مشغول به تحصیل هستند.
وی ادامه داد: از این تعداد پنج هزار دانش آموز در مدارس غیر استاندارد ادامه تحصیل می دهند.
وی تعداد مدارس غیر استاندارد را 45 مورد اعلام کرد و گفت: بدلیل زلزله خیز بودن منطقه بازسازی این مدارس ضروری است.
برزنگ خاطرنشان کرد: با پیگیریهای صورت گرفته دولت 300 میلیارد تومان برای بازسازی این مدارس اختصاص داده است و با صرف این بودجه 20 واحد آموزشی در ریگان مقاوم سازی می شوند.
پس از زمین لرزه 6.5 ریشتری شرق کرمان همچنان برخی از دانش آموزان ریگانی بدلیل خشت و گلی بودن مدارس در فضای باز به تحصیل خود ادامه می دهند.
