۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

5 هزار دانش آموز ریگانی در مدارس غیر استاندارد تحصیل می کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار ریگان با اشاره به ادامه تحصیل پنج هزار دانش آموز این شهرستان در مدارس غیر استاندارد گفت: 300 میلیارد تومان برای مقاوم سازی این مدارس اختصاص یافته است.

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در حال حاضر 11 هزار دانش آموز در 52 واحد آموزشی در ریگان مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد پنج هزار دانش آموز در مدارس غیر استاندارد ادامه تحصیل می دهند.

وی تعداد مدارس غیر استاندارد را 45 مورد اعلام کرد و گفت: بدلیل زلزله خیز بودن منطقه بازسازی این مدارس ضروری است.

برزنگ خاطرنشان کرد: با پیگیریهای صورت گرفته دولت 300 میلیارد تومان برای بازسازی این مدارس اختصاص داده است و با صرف این بودجه 20 واحد آموزشی در ریگان مقاوم سازی می شوند.

پس از زمین لرزه 6.5 ریشتری شرق کرمان همچنان برخی از دانش آموزان ریگانی بدلیل خشت و گلی بودن مدارس در فضای باز به تحصیل خود ادامه می دهند.

