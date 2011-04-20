مخالفت کمیسیون عمران با ادغام وزارت راه و مسکن / دولت وزیر راه معرفی کند

ابوالقاسم رحمانی در گفتگو با مهر با اشاره به پایان فرصت قانونی دولت برای معرفی سرپرست وزارت راه و ترابری و عدم معرفی وزیر جدید ، اقدامات سرپرست وزارتخانه را خارج از روال قانونی خواند و تاکید کرد که سرپرست کنونی حق بهره برداری از بودجه سازمان مربوطه را ندارد و مداخلات وی در روند اداری وزارتخانه قابل قبول نیست .

وی افزود: کمیسیون عمران با ادغام وزارت عریض و طویل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی موافق نیست لذا خواستار معرفی وزیر جدید راه از طرف دولت است .

نماینده مردم اقلید در مجلس تصریح کرد: مذاکرات کمیسیون عمران با علی نیکزاد در راستای تسریع در معرفی وزیر راه وترابری ادامه دارد.



این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دولت به جای ارائه لایحه ادغام وزارتخانه راه ومسکن ، باید وزیر جدید راه را معرفی کند، اظهار داشت: توسعه زیر ساخت های هوایی، زمینی ، ریلی و دریایی در وزارت راه احتمال روند به حاشیه رفتن مسئولیت های وزارت مسکن را افزایش می دهد.

