به گزارش خبرگزاری مهر، محققان توانسته اند صدای لحظه آغاز زمین لرزه مهیبی که منجر به آغاز سونامی مرگبار ژاپن، مرگ و ناپدیدی هزاران انسان و نابودی ساختمانها و نشت مواد رادیو اکتیو در محیط زیست شده است را ثبت کنند.

در صورتی که صدایی برای نابودی و تخریب در جهان وجود داشته باشد، این همان صدا است. دانشمندان صدای هراسناک زمین لرزه مهیبی که در 11 ماه مارچ مردم ژاپن را در مصیبت و هرج و مرج بی پایانی درگیر کرد را ضبط کرده اند.

این اَبَرزمین لرزه بزرگ امواج بیرحمی از سونامی را به سوی ژاپن روانه کرد که این امواج تمامی مسیر خود را از هر نوع مانع، از ساختمانها گرفته تا خیابانها و پلها، پاک کرده و در کمتر از چند دقیقه شهرها و جوامع مختلفی را به نابودی کشاند.

اکنون دانشمندان لابراتوار محیطهای دریایی پاسیفیک در سیاتل آمریکا صدای غیر عادی و ترسناکی را از این زمین لرزه 9 ریشتری منتشر کرده اند، این صدا زمانی به ثبت رسیده که زمین لرزه در حال قدرت بخشیدن به امواج ویرانگر سونامی در اقیانوس آرام بوده است.

این صدا توسط میکروفن های زیر دریایی که "هایدروفن" نام داشته و در فاصله هزار و 448 کیلومتری از مرکز وقوع زمین لرزه در جزیره ای در آلاسکا نصب شده بوده، به ثبت رسیده است، این صدای مهیب چندان تفاوتی با صدای پرتاب راکتهای فضایی ندارد.

صدای منتشر شده بر روی اینترنت 16 برابر سریع تر از حالت عادی خود پخش می شود و از ثانیه 2.5 به بعد صدا با تغییر حالت دوباره صفحه های پوسته زمین در عمق چند صد کیلومتری اعماق اقیانوس به تدریج مبهم و درهم پیچیده می شود. صدای انفجار مانند اولیه ناشی ازامواج P است که امواج ارتعاشی اولیه هستند و صدای بلند تر به امواج T اختصاص دارند.

بر اساس گزارش دیلی میل، امواج T زمانی به وجود می آیند که زمین لرزه در اعماق اقیانوس شکل می گیرد، این امواج کند ترین امواج لرزه ای هستند و زمانی خلق می شوند که انرژی ارتعاشی آنها در اقیانوس به سمت بالا حرکت می کنند، در این حالت این ارتعاشات به انرژی صوتی تبدیل شده و امواج T شکل می گیرند.