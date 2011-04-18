قطع بودجه سازمان تربیت بدنی/ تصرف در بودجه 90 تنها با وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام مقداد نجف نژاد عضو فراکسیون ورزش مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس اعتبار سال جاری ورزش کشور در قالب وزارت ورزش و جوانان تصویب کرد و به این ترتیب از این پس تنها این وزارتخانه حق دخل و تصرف در بودجه تعیین شده را خواهد داشت و عملا برای سال جاری بودجه خاصی برای سازمان تربیت بدنی در نظرگرفته نشده است.

نجف نژاد تاکید کرد: با تصویب بودجه وزارت ورزش و جوانان راهی جز اجرای قانون و تشکیل وزارت ورزش و جوانان برای دولت وجود ندارد و امیدوارم دولت هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی خود را برای این وزارتخانه تازه تاسیس معرفی کند.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد شانس سعیدلو برای تصدی وزارت ورزش و جوانان بیش از دیگر گزینه هاست اظهار داشت: تا آنجا که بنده در جریان هستم دولت برای وزارت ورزش بر روی خود آقای سعیدلو که از تجربه و شناخت و تسلط خوبی بر امور اجرایی ورزش برخوردار است نظر دارد ولی در صورتی که ایشان برای وزارت ورزش مد نظر دولت قرار دارد باید تعامل بیشتری با مجلس بر قرار کند.

عضو فراکسیون ورزش با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت ورزش و جوانان باعث تحول در ورزش کشور خواهد شد، تصریح کرد: مجلس به دنبال افزایش نظارت بر ورزش کشور است تا با ایجاد ثبات مدیریت، جایگاه نهادهایی نظیر فدراسیون ها، کمیته ملی المپیک و ... در ورزش کشور مشخص شود و ورزش با تمرکز و محوریت بهتری به سوی اهداف عالیه خود گام بردارد.

نجف نژاد تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی نباید اینگونه تصور کند که افزایش نظارت مجلس باعث ایجاد قید و بند فعالیت های این سازمان خواهد شد بلکه بر عکس مجلس می خواهد مسائل و مشکلات ورزش از این طریق بهتر و بیشتر دیده شود و در جهت رفع آن با دولت همکاری نزدیک و هماهنگ داشته باشد.