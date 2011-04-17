زندگی ماشینی عامل اصلی بیماریهای ستون فقرات است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حبیب اصغر پور صبح یکشنبه در حاشیه این کارگاه در دانشگاه آزاد علی آباد افزود: امروزه بیشتر افراد از دیسک کمر و بیماریهای ستون فقرات رنج می برند، علت اصلی آن را زندگی ماشینی و کم تحرکی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: چنانچه بدن انسان دارای اختلالات در عضلات، استخوان ها و مفاصل باشد، فرد احساس ناخوشایندی خواهد داشت که این خود عامل افسردگی و عدم کارایی در فعالیت های روزمره است.

فراگیران در این کارگاه، با مفاهیم و کاربردهای حرکات اصلاحی، تعریف ناهنجاری های ارگانیک و حرکات اصلاحی آن، تعریف ناهنجاری های تعادلی و ناهنجاری های عصبی و روانی، ابزار سنجش وارزیابی ساختار بدنی و ناهنجاری های ستون فقرات آشنا شدند.

بیش از 35 نفر در این کارگاه شرکت داشتند.