به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت مدیره اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران روز گذشته، 27 فروردین ماه با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد. در این جلسه موضوع برگزاری چهارمین جشنواره فیلم پلیس با شعار محوری "پلیس ، سینما ، پیشگیری اجتماعی" مطرح شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

در این جلسه که سینماگرانی چون سید ضیاء هاشمی، سید جمال ساداتیان، مرتضی شایسته، محسن علی اکبری، جمال شورجه، علی‌اکبر ثقفی ، محمدعلی نجفی، علی معلم و ... حضور داشتند؛ ابتدا علی سلطانی دبیر جشنواره فیلم پلیس با تشریح رویکرد فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی و ضرورت تعامل با جامعه سینمای کشور در تولید آثار ارزشمند و متناسب با اهداف اجتماعی ناجا گفت : رسیدن به امنیت پایدار اجتماعی مستلزم مشارکت عمومی به ویژه نخبگان و فرهیختگان جامعه است تا با آگاه سازی و ارائه راهکارهای عملی ، مانع از بروز و یا توسعه تخلفات و جرائم در میان لایه‌های مختلف مردم شوند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با علم به نتایج مثبت و ماندگار اقدامات فرهنگی در پیشگیری از شکل گیری و یا گسترش آسیب‌های اجتماعی تلاش می کند با کاهش انحرافات و ناهنجاری ها، جامعه‌ای ایمن و سالم را برای مردم فهیم و پرتلاش کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.

دبیر جشنواره فیلم پلیس با اشاره به برگزاری دوره چهارم این جشنواره از 11 تا 14 تیرماه سال جاری در تهران گفت: توجه هنرمندان در آثار تصویری به چگونگی پیشگیری از ابتلا به انواع آسیب‌های اجتماعی ، فضای روشنی را برای خانواده ها به ویژه نسل جوان این سرزمین مهیا می کند تا در پی ارتباط با هنر تاثیرگذاری چون سینما از هرگونه خطا و انحراف که منجر به تولید جرم می شود پرهیز کرده و برای رسیدن به ایرانی موفق با امنیت گام بردارند.

در این جلسه همچنین سید ضیاء هاشمی، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران نیز طی سخنانی با حمایت از برنامه‌های فرهنگی ناجا به ویژه نگاه مثبت به فعالیت‌های سینمایی برگزاری جشنواره فیلم پلیس را گامی مفید در تقویت تعاملات سینماگران با دستگاه انتظامی کشور دانست و گفت : اتحادیه تهیه کنندگان آمادگی دارد با تشکیل کمیته‌ای تخصصی تمامی امورات مربوط به این جشنواره و مرتبط با این اتحادیه را به طور ویژه پیگیری کند.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس که در بخش آثار سینمایی تا 20 اردیبهشت آماده دریافت فیلم های 35 میلی متری با رویکرد پیشگیری اجتماعی است تاکنون میزبان آثار قابل توجه متعددی همچون "گزارش یک جشن" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و ... بوده است.

جشنواره چهارم فیلم پلیس 11 تا 14 تیر ماه در تهران برگزار می‌شود.

