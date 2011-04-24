سرنوشت هیئتهای‌ امنای استانی دانشگاه آزاد/ مرجع تعیین تکلیف 31 هیئت امنا

بهمن یزدی صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: "اعضای هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر شخصیت‌های علمی هستند و هدف تشکیل هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی نیز تمرکززدایی در تصمیم‌گیریها بوده است. هر چند حرکت دانشگاه آزاد اسلامی به سمت تمرکززدایی و ایجاد هیئت‌های امنای استانی حرکتی مثبت به نظر می‌رسد اما باید ببینیم که برنامه هیئت امنای دانشگاه آزاد برای هیئت‌های امنای استانی چیست."

به گزارش مهر، هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی جلساتی که در سال 89 داشت اعضای هیئت‌های امناء استانی این دانشگاه در کلیه استان‌ها را تعیین و عضویت آنها را تصویب کرد. این اقدام هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در پی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشکیل هیئت امنای مستقل واحدهای بزرگ استانی دانشگاه آزاد صورت گرفت.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 605 این شورا مصوب کرده بود: "به منظور ارتقاء خلاقیت و مدیریت کیفی دانشگاه و مشارکت استادان در اداره امور، دانشگاه موظف است برنامه تشکیل هیئت امنای مستقل واحدهای بزرگ استانی خود را که تحت نظارت و هدایت هیئت مؤسس دانشگاه فعالیت می‌کنند، حداکثر ظرف مدت شش ماه تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. رؤسای واحدهای مزبور پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شوند."