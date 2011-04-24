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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

یزدی صمدی به مهر خبر داد:

سرنوشت هیئتهای‌ امنای استانی دانشگاه آزاد/ مرجع تعیین تکلیف 31 هیئت امنا

سرنوشت هیئتهای‌ امنای استانی دانشگاه آزاد/ مرجع تعیین تکلیف 31 هیئت امنا

یزدی صمدی از اعضای ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد درباره سرنوشت 31 هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد همزمان با تغییر ترکیب هیئت امنای این دانشگاه گفت: "وضعیت فعالیت هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد به نظر اعضای هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد بستگی دارد."

بهمن یزدی صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: "اعضای هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر شخصیت‌های علمی هستند و هدف تشکیل هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی نیز تمرکززدایی در تصمیم‌گیریها بوده است. هر چند حرکت دانشگاه آزاد اسلامی به سمت تمرکززدایی و ایجاد هیئت‌های امنای استانی حرکتی مثبت به نظر می‌رسد اما باید ببینیم که برنامه هیئت امنای دانشگاه آزاد برای هیئت‌های امنای استانی چیست."

به گزارش مهر، هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی جلساتی که در سال 89 داشت اعضای هیئت‌های امناء استانی این دانشگاه در کلیه استان‌ها را تعیین و عضویت آنها را تصویب کرد. این اقدام هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در پی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشکیل هیئت امنای مستقل واحدهای بزرگ استانی دانشگاه آزاد صورت گرفت.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 605 این شورا مصوب کرده بود: "به منظور ارتقاء خلاقیت و مدیریت کیفی دانشگاه و مشارکت استادان در اداره امور، دانشگاه موظف است برنامه تشکیل هیئت امنای مستقل واحدهای بزرگ استانی خود را که تحت نظارت و هدایت هیئت مؤسس دانشگاه فعالیت می‌کنند، حداکثر ظرف مدت شش ماه تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. رؤسای واحدهای مزبور پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شوند."
کد مطلب 1290718

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