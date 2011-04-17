118 واحد صنعتی کرمانشاه برای دریافت تسهیلات انرژی ثبت نام کردند

محسن رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: از تعداد 118 واحد ثبت نامی حدود 76 واحد صنعتی جهت دریافت تسهیلات یاد شده به مبلغ 389.5 میلیارد ریال به بانک معرفی شده اند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه افزود: 62 واحد صنعتی نیز از این محل موفق به عقد قرارداد با بانک به مبلغ 376.5 میلیارد ریال شده اند.

رستمی در ادامه تصریح کرد: نسبت تعداد واحدهایی که عقد قرارداد کرده اند به کل واحدهای معرفی شده به بانک حدود 82 درصد است و از نظر نسبت ارزش عقد قراردادها به ارزش کل معرفی شده ها به میزان 96 درصد است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه اظهار داشت: 44 واحد صنعتی استان نیز جهت دریافت تسهیلات طرح بازسازی و تکمیل فرایند واحد اقدام کرده اند.

رستمی افزود: درراستای اجرای مفاد بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن درطرح هدفمندکردن یارانه ها و بمنظور حمایت از بخش صنعت و معدن ، تسهیلاتی برای پشتیبانی از صنعت و معدن پیش بینی شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: 128 واحد صنعتی استان جزء 23 رشته تاثیرپذیر درطرح هدفمندی یارانه ها شناسایی شده اند که تحت حمایت های لازم مندرج دربسته حمایتی قرار می گیرند.