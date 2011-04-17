  1. استانها
۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

118 واحد صنعتی کرمانشاه برای دریافت تسهیلات انرژی ثبت نام کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه از ثبت نام 118 واحد صنعتی استان جهت دریافت تسهیلات خط اعتباری انرژی تا پایان سال 89 خبر داد.

محسن رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: از تعداد 118 واحد ثبت نامی حدود 76 واحد صنعتی جهت دریافت تسهیلات یاد شده به مبلغ 389.5 میلیارد ریال به بانک معرفی شده اند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه افزود: 62 واحد صنعتی نیز از این محل موفق به عقد قرارداد با بانک به مبلغ 376.5 میلیارد ریال شده اند.

رستمی در ادامه تصریح کرد: نسبت تعداد واحدهایی که عقد قرارداد کرده اند به کل واحدهای معرفی شده به بانک حدود 82 درصد است و از نظر نسبت ارزش عقد قراردادها به ارزش کل معرفی شده ها به میزان 96 درصد است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه اظهار داشت: 44 واحد صنعتی استان نیز جهت دریافت تسهیلات طرح بازسازی و تکمیل فرایند واحد اقدام کرده اند.

رستمی افزود: درراستای اجرای مفاد بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن درطرح هدفمندکردن یارانه ها و بمنظور حمایت از بخش صنعت و معدن ، تسهیلاتی برای پشتیبانی از صنعت و معدن پیش بینی شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: 128 واحد صنعتی استان جزء 23 رشته تاثیرپذیر درطرح هدفمندی یارانه ها شناسایی شده اند که تحت حمایت های لازم مندرج دربسته حمایتی قرار می گیرند.

