به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی هفته های اخیر نمایندگان مجلس، فرمانده نیروی انتظامی را برای پاسخگویی درباره علت برخورد نکردن قاطع با فروشندگان ماهواره ای به خانه ملت فراخواندند، در این سو فروش و نصب آنتن های ماهواره ای در رسانه های جمعی و نیازمندی های روزنامه ها به آسانی تبلیغ می شود و فروشندگان و وارد کنندگان این تجهیزات از طریق این رسانه ها به راحتی بازار کارشان را رونق می دهند.

روزگاری نصب آنتن ماهواره در منازل شخصی، به راحتی امکان پذیر نبود اما این روزها بخشی از ستون صفحات نیازمندی روزنامه های کثیر الانتشار به آگهی هایی با سر ستون " آنتن" اختصاص دارد که به معرفی شبکه های مخفی نصب آنتن می پردازد بدون اینکه اشاره مستقیمی به ماهواره و شبکه های آن داشته باشد.

" نصب و تنظیم آنتن دیجیتال مرکزی"، " نصب و تنظیم آنتن با کیفیت و شفاف"، " نصب آنتن مرکزی تنها 6 هزار تومان"، " نصب- تنظیم- فروش با کادر فوق حرفه ای- حتی تعطیلات"، " غرب تهران فروش نصب و تنظیم بدون تعطیلی" و....تنها بخشی از این آگهی های روزانه نیازمندی روزنامه ها است که به راحتی قابل مشاهده است و حتی با یک جستجو در موتورهای اینترنتی نیز می توان به موارد زیادی از آن دست یافت.

در کادر کوچک تبلیغ همه این آگهی های روزانه تنها کلید واژه " آنتن" و یک شماره تلفن بدون نام مرکز یا محل اداری شخص آمده است و هیچ اشاره ای نشده که منظور از نصب آنتن چیست؟ آیا واقعا نصب آنتن های تلویزیونی به قدری مشکل یا پرتقاضا از سوی شهروندان است که هر روزه تعداد زیادی ستون نیازمندی ها به آن اختصاص می یابد یا در پشت این تک واژه معنای دیگری نهفته است که فرد متقاضی به راحتی آن را متوجه می شود اما متولیان نیازمندی های روزنامه ها منظور از این نوع تبلیغ را متوجه نمی شوند.

مسئول نماینده نیازمندی های یکی از روزنامه ها در پاسخ به اینکه " آیا می توانیم برای نصب آنتن های ماهواره ای آگهی بدهیم؟" در این باره می گوید: " اسم ماهواره را نمی توانیم بیاوریم اما شما بگویید نصب آنتن؛ مخاطبان متوجه می شوند."

همچنین یکی دیگر از نمایندگی های نیازمندی روزنامه ها در این باره گفت: " تبلیغ نصب آنتن ماهواره مرسوم نیست ما فقط می زنیم نصب آنتن! مردم خودشان متوجه می شوند."

" تبلیغ برای نصب آنتن یک کار روتین و معمول ماست و هیچ مشکلی از نظر قانونی هم در این زمینه وجود ندارد" این جملات تنها بخشی از اظهار نظرات متولیان و نمایندگان نیازمندی های روزنامه هاست که آگاهانه در این زمینه فعالیت می کنند.

در واقع استفاده از چنین کلید واژه های رمزگونه در بین مسئولان آگهی ها و مشتریان آنها باب شده است و روزانه دهها تبلیغ با توافق نانوشته ای بین دو طرف بر صفحه آگهی ها می نشیند بی آنکه مسئولان فرهنگی کشور متوجه این موضوع شده باشند. تبلیغاتی که یک نوع فرهنگ پنهان کاری و دو رویی را در جامعه رواج می دهد.

با 120 هزار تومان صاحب ماهواره شوید

" دیش، ال ام بی، سیم رابط و...از خودمان با نصب و تنظیم می شود 120 هزار تومان"، " اگر تمام وسایل و تجهیزات را داشته باشید فقط 30 هزار تومان می شود"، " هر زمان که خواستید حتی در طول شب هم امکان نصب را داریم" تمام فروشندگان و نصابان تجهیزات ماهواره ای قیمت ارائه خدماتشان مشترک است و این امکان را به مشتری می دهند که با کمترین هزینه شبها پای شبکه های برون مرزی بنشینند.

حال با این اوصاف می توان کسانی را که از طریق نشر آگهی مردم را فریب می‌دهند و پول‌های هنگفت به جیب می‌زنند را شناسایی کرد و از سوی دیگر سایه نبود قوانین بازدارنده به طور کامل احساس می شود.

هم اکنون بخشی از فضای آگهی‌های مطبوعات به عرصه جولان چنین مواردی تبدیل شده و بسیاری از افراد فرصت طلب و سودجو با درج آگهی‌ اقدام به فریب مردم می‌کنند اما در کنار این معضل مدرن دنیای ارتباطات امروزی، متاسفانه باید اذعان داشت که مسئولان نیز اقدامی کارساز و موثر انجام نداده‌اند با توجه به گسترش روز افزون عرصه مطبوعات و گستردگی آنها به سراسر کشور لازم و ضروری به نظر می‌رسد تا مسئولان قانون تبلیغات را به مرحله اجرا درآورند و به سروسامان دادن این اوضاع بپردازند.

اما موضوع بسیار مهم و اساسی که در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد نقش سازمانهای نظارتی است که چرا با وجود تاکید بر اهمیت نظارت، خیلی‌ها به سادگی اقدام به کارهایی خلاف می‌کنند که نخ نما شده اما باز هم در خلاء نظارتی هر روز بر تعداد کلاهبرداری افزوده می‌شود؟