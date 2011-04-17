375 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در بیرجند معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی حسین پور پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند که در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئین نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای تیرماه استفاده از وسایل مشترک در آرایشگاه های این شهرستان ممنوع خواهد بود.

وی بیان کرد: در این راستا استفاده از وسایل شخصی و یا وسایل یکبار مصرف در آرایشگاهای زنانه و مردانه از تیرماه سال جاری الزامی است.

وی با بیان اینکه این دستور العمل از سال گذشته به کلیه آرایشگاه های سطح شهرستان ابلاغ و پیگیری شده است، افزود: جهت جلوگیری از بروز مشکلات و بیماری هایی از جمله ایدز اجرایی شدن این دستور العمل در سطح شهرستان ضروری است.

حسین پور همچنین در خصوص عملکرد ادارات این شهرستان در ایام نوروز، تصریح کرد: بازرسی از یک هزار و 659 مورد بازدید از سوی بازرسان بهداشت محیط شهرستان از اماکن اقامتی، تفریحی و مواد غذایی از شاخصترین اقدامات بوده است.

وی از تشکیل 28 فقره پرونده تخلف به دادگاه در این ایام خبر داد و گفت: از این تعداد چهار مورد به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی منجر به تعطیلی مکان مورد نظر شده است.

حسین پور به نمونه برداری از 67 مورد از مواد غذایی در این مدت اشاره کرد و افزود: از این تعداد 34 مورد مواد غذایی نامطلوب گزارش شده است.

وی نمونه برداری 99 مورد از آب آشامیدنی، دو هزار و 193 مورد کلرسنجی آب و کشف و معدوم سازی 375 کیلوگرم مواد غذایی فاسد را از دیگر اقدامات انجام شده در ایام نوروز عنوان کرد و بیان داشت: همچنین در این مدت بالغ بر 495 مورد کارت معاینه پزشکی و توزیع مواد غذایی صادر شده است.

وی برگزاری پنج جلسه کارگروه سلامت و تصویب 61 مصوبه، پیگیری جهت راه اندازی محل عرضه دام، راه اندازی کشتارگاه نیمه صنعتی و پیگیری جهت راه اندازی کشتارگاه تمام صنعتی، نظارت بر امور هیئت های عزاداری، پیگیری و اقدامات انجام شده در راستای بیماری های سیاه زخم و آنفلوانزا فوق حاد پرندگان، ساماندهی چای خانه های سنتی و ارائه راهکار جهت جایگزینی آن با امکان فرهنگی را از جمله اقدامات سال گذشته این مجموعه برشمرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند در پایان با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان جهاد اقتصادی، یادآور شد: رفع معظلات اجتماعی جامعه و تلاش در جهت کاهش اینگونه معضلات گامی بزرگ در جهت رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی است.