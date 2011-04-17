تصویربرداری "جشن تکلیف" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای را امیرحسین عنایتی نوشته و کارگردانی کرده که تاکنون آثاری از جمله "بازگشت"، "حرمت"، "تاوان"، "اس ام اس دقیقه نود" و... را برای شبکه‌های مختلف تلویزیونی ساخته است.

تهیه‌کنندگی این فیلم بر عهده حسین مدحت بوده که تاکنون آثاری چون "بازگشت"، "حرمت"، "حرکت بر باد"، "جشن خون" و... را برای شبکه‌های مختلف سیما تولید کرده‌است و "سی نما، سی جوان" هر هفته با تهیه‌کنندگی وی به روی آنتن می‌رود.

سونیا شجاعی، محمودرضا شجاعی، الهه طباطبایی، محمد صادق ملک خوبان، سهیل جوانی، حمیدرضا کریمی، سیدعلی امامی، اصغر نصراصفهانی در این فیلم با حضور جمشید صدری ایفای نقش می‌کنند.

"جشن تکلیف" داستان دختر بچه ای به نام زهرا را به تصویر می‌کشد که در شرف رسیدن به جشن تکلیف پا در امتحان سنگینی می‌گذارد. امتحانی که هرگز انتظار آن را ندارد. پدر و مادر زهرا دو هفته مانده به جشن تکلیف فرزندشان ایمانشان را متزلزل می‌بینند. حالا این زهرا است که باید آنان را به راه راست هدایت کند و دراین راه چیزهای را که خود تجربه و علمش را ندارد به آنان ثابت کند.

عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از مدیر تولید: نصرالله علوی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: ناصر عباسی، منشی صحنه: ساناز حسینی، صدابردار: علی جوششان، طراح گریم: علیرضا ابراهیمی، طراح لباس: نوش‌آفرین عبدالمحمدی، طراح صحنه: امیرحسین عنایتی، مدیر تدارکات: سعید شفیعی، روابط عمومی: مریم عرفانیان.