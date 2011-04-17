تعداد کتابخانه های گلستان در سالجاری دو برابر می شود

سید حسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اکنون 60 کتابخانه عمومی در استان فعال است و این اداره کل در نظر دارد، تا پایان سال جاری 40 باب کتابخانه روستایی، 15 کتابخانه مشارکتی و پنج کتابخانه شهری راه‌اندازی کند.

وی اظهار داشت: 30 کتابخانه در سال 89 در استان ساخته شد و همچنین سال گذشته تفاهمنامه همکاری میان این اداره کل و اداره کل امور روستایی استانداری برای تجهیز 15 کتابخانه روستایی منعقد شد.



به گفه علوی، به دنبال آن به هر یک از این مراکز پنج میلیون ریال اعتبار تجهیزاتی اختصاص یافت.

وی گفت: امسال نیز راه‌اندازی 40 کتابخانه روستایی را در دستور کار داریم و اداره کل امور روستایی استانداری به هر یک از این مراکز پنج میلیون ریال اعتبار تجهیزاتی اختصاص می‌دهد.

علوی بیان داشت: همچنین قرار است، با همکاری استانداری کتابخانه سیار در قالب مینی‌بوس در استان راه‌اندازی شود.