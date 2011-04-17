آب شیرین کن 2500 متر مکعبی جزیره کیش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر از جزیره کیش ، مجید نامجو در مراسم افتتاح و بهره برداری از آب شیرین کن 2500 متر مکعبی جزیره کیش گفت: شرکت آب و برق کیش یک وزارتخانه و یک وزارت نیروی کوچک است.

وزیر نیرو با اعلام اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی در جزیره کیش روند خوبی دارد، اظهار داشت: وزارت نیرو در واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت باید مانند شرکت آب و برق جزیره کیش اداره شود.

نامجو با بیان اینکه اصل 44 به صورت کامل در آب و برق کیش رعایت می شود، خاطر نشان کرد: تا آنجایی که می شود باید تصدی ها را به بخش خصوصی واگذار کرد که در این ارتباط حاکمیت نیز قابل واگذاری به مردم است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه دولت باید خود را از تصدی گری دور کند خاطر نشان کرد: در جزیره زیبای کیش کارهای بسیار خوب و بزرگی صورت گرفته که می تواند به عنوان پایلوت و نمونه موفق به سایر نقاط کشور تسری یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص صنعت آب کشور بیان داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی کشور و میزان بارندگی باید از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها به نحو مطلوب استفاده کنیم و برای دستیابی به یک افق روشن در صنعت آب باید برنامه ریزی دقیق و چشم انداز روشنی در کشور ترسیم شود.

نامجو با اشاره به نقش متخصصان داخلی در صنایع آب تصریح کرد: با وجود اینکه بسیاری از فناوریها و تکنولوژی در اختیار کشورهای غربی است اما با استفاده از توان متخصصان داخلی می توانیم به این وابستگی ها پایان دهیم.

آب شیرین کن 2500 متر مکعبی که توسط وزیر نیرو در جزیره کیش افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد از نوع تقطیری و در مدت 5 ماه و نیم طراحی، ساخته و راه اندازی شده که برای آن هزینه ای حدود 28 میلیارد ریال و توسط متخصصان داخلی ایجاد شده است.

با بهره برداری از این آب شیرین کن، میزان تولید آب شیرین جزیره کیش به 27 هزار متر مکعب در روز افزایش یافت.