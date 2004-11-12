حضور مربيان و بازيكنان سرشناس اصفهان در مسابقات فوتسال جام رمضان

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين رقابتها مورد توجه مربيان با سابقه استان هم قرار گرفته بطوريكه منصور ابراهيم زاده و حسين چرخابي با حضور در سالن پيروزي از نزديك نظاره گر رقابتها شدند. حميد عزيززاده، مصطفي صالحي نژاد، عباس قاسمي، فرشاد بهادراني و رسول نويدكيا بازيكنان تيمهاي ذوب آهن و سپاهان هم از علاقمندان به فوتسال هستند كه در برخي از شبها درسالن محل رقابتها حضور پيدا مي كنند.

همچنين از چهارشنبه يكي از صندوقهاي قرض الحسنه اصفهان از طريق قرعه كشي به 3 نفر از تماشاگران وام 200 هزار توماني هديه مي دهد.