اعلام نتایج پذیرفته شدگان غیرایرانی دانشگاه قزوین/ ارسال مدارک از سه شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرفته شدگان غیربورسیه غیرایرانی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین، موظفند از سه شنبه 30 فروردین ماه تا 13 اردیبهشت ماه بر اساس رشته پذیرفته شده و طبق زمان تعیین شده با در دست داشتن اصل مدارک و یکسری کپی از آنها برای ثبت نام اولیه به واحد پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین مراجعه کنند.

ثبت نام قطعی و آغاز به تحصیلی پذیرفته شدگان، منوط به گذراندن مراحل پذیرش نهایی در وزارت علوم و ارائه روادید تحصیلی است که این روند بعد از انجام ثبت نام اولیه آغاز می شود.

پذیرفته شدگان نوع 3 برحسب پذیرش، برای ثبت نام اولیه باید شهریه آموزشی یک نیمسال تحصیلی را بر حسب نوع مقطع پذیرفته شده که در بخش شهریه های تحصیلی سایت پذیرش دانشجویان غیرایرانی ذکر شده، به حساب دانشگاه واریز کنند، در غیر اینصورت ثبت نام اولیه و مراحل پذیرش قطعی در مورد آنان انجام نخواهد شد.

با توجه به عدم پذیرش دانشجو در نیمسال دوم پذیرفته شدگانی که تا 15 مهرماه موفق به اخذ روادید تحصیلی و اقامت شوند، در نیمسال اول تحصیلی 90-91 مشغول به تحصیل خواهند شد، درغیراینصورت، اشتغال به تحصیل آنان با دادن دو نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات به نیمسال اول سال بعد موکول خواهد شد و شهریه آموزشی پرداخت شده پذیرفته شدگان نوع 3 محفوظ مانده و برای نیمسال اول محاسبه می شود.

همچنین، ارائه مدارک اقامتی معتبر برای پذیرفته شدگانی که تاریخ اعتبار مدرک اقامتی آنان به اتمام رسیده، الزامی است.

پذیرفته شدگانی که در دیگر مراکز دانشگاهی ایران شاغل به تحصیل هستند، به هنگام ثبت نام اولیه، می بایست نامه انصرافی ازدانشگاه محل تحصیل خود را نیز به همراه اصل مدارک ذکر شده، ارائه کنند.

عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر برای ثبت نام اولیه به معنی انصراف انان تلقی خواهد شد.