رتبه استانها در تعداد دانشگاه غیرانتفاعی/ 3 استان دانشگاه غیرانتفاعی ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، 292 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در 8 منطقه فعال هستند. هر منطقه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حداقل دانشگاههای غیرانتفاعی 3 استان را شامل می شود. بر اساس جدول مناطق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مناطق 2 و یک شامل استانهای گلستان، گیلان، مازندران، تهران، قم، قزوین و سمنان دارای بیشترین تعداد دانشگاههای غیرانتفاعی هستند.

مناطق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

منطقه استانهای تحت پوشش منطقه تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در منطقه 1 تهران، قم، قزوین، سمنان 61 2 گلستان، گیلان، مازندران 70 3 آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان 29 4 خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی 30 5 اصفهان، چهارمحال بختیاری، مرکزی، همدان 44 6 بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویراحمد 16 7 سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، یزد 26 8 ایلام، خوزستان، کرمانشاه، لرستان 16

به گزارش مهر، استانهای مازندران با 42 مرکز، اصفهان با 31 مرکز، خراسان رضوی با 28 مرکز، قزوین با 23 مرکز و تهران با 15 مرکز بیشترین تعداد مراکز آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را در خود جای داده اند. از طرفی استانهای کردستان، خراسان جنوبی و چهارمحال بختیاری اصلا موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ندارند.

استانهای گلستان، گیلان، کرمان، قم، آذربایجان شرقی، فارس و سمنان هر کدام دارای 10 تا 15 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی هستند.

تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در هر کدام از استانهای ایلام، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، خراسان شمالی، اردبیل، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان نیز کمتر از تعداد انگشتان یک دست است. استانهای زنجان، همدان و لرستان نیز هر کدام دارای 5 دانشگاه غیرانتفاعی هستند.

5 استانی که دارای بیشترین غیرانتفاعی هستند



ردیف استان تعداد مرکز غیرانتفاعی 1 مازندران 42 2 اصفهان 31 3 خراسان رضوی 28 4 قزوین 23 5 تهران 15

گزارش آماری پراکندگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نشان می دهد که استان خوزستان دارای 6 مرکز، یزد دارای 7 مرکز، مرکزی دارای 8 مرکز و آذربایجان غربی دارای 8 مرکز آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی هستند.

به گزارش مهر، تحلیل اجمالی پراکندگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی می تواند برای دست اندرکاران طرح آمایش آموزش عالی یادآور نکاتی باشد اعم از اینکه فکری برای استانهای خالی از دانشگاههای غیرانتفاعی بشود. همچنین با ملاحظه توسعه کمی قابل توجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در برخی استانها نسبت به شاخص های کیفی سازی این موسسات تصمیم گیری شود.