کالای بدون "ایران ‌کد" قاچاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری، نصب ایرانکد را راهکاری برای جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد و قاچاق به بازار کشور دانست و گفت: با فراگیر شدن نصب ایرانکد بر روی تمامی کالاها در حوزههای مختلف، میتوان به جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق کمک شایانی کرد.
وی افزود: واردات کالاهای بی کیفیت و غیر استاندارد به کشور همواره یکی از دغدغههای مسئولان تصمیم گیر کشور است که بر این اساس موضوع مدیریت واردات نیز در این زمینه مطرح شده است، به نظر میرسد یکی از راهکارهای مدیریت واردات را بتوان ایران کد دار کردن کالاها دانست.
وی تصریح کرد: ثبت و سفارش کالا توسط تجار بعد از مراجعه به نمایندگیهای ایران کد صورت خواهدگرفت و در این فرآیند، از ابزارتوانمند شرکتهای بازرسی استفاده خواهیم کرد.
برزگری ابراز امیدواری کرد تا در قالب برنامه پنجم توسعه بتوان راهکارهای جدیتری برای استفاده فراگیر از ایرانکد یافت.
به اعتقاد وی، ایرانکد جایگاه خوبی را در برنامه پنجم توسعه به خود اختصاص داده است.
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