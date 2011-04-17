رفع عادتهای غلط مهمترین نتیجه آموزشهای پیشگیرانه سلامت در مدارس است

عباس حیصمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت، در حاشیه همایش تجلیل از مروجین سلامت شهرستانهای استان تهران در کانون شهدای آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت افزود: وظیفه آموزش و پرورش، اصلاح رفتارهای ناهنجار سلامت است.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت رخدادهای سلامت و نمود آن در کشور، بار مسئولیت همیاران سلامت مدارس را سنگین تر می سازد.

این مسئول ادامه داد: آموزش و پرورش به عنوان نقطه آغاز شکل گیری شخصیت دانش آموز، می تواند تأثیرگذارترین نقش را در زمینه سلامت ایفا کند.

مصرف خود سرانه دارو بدون هیچ ترسی تبدیل به عادت مردم شده است

وی تأکید کرد: مصرف خود سرانه دارو از رفتارهای ناهنجاری است که امروزه بدون هیچ ترسی تبدیل به عادت مردم شده است.

حیصمی افزود: باید رنگ قرمز گلهای بقچه داروهای مادر بزرگ و قرصهای گره زده در گوشه روسریش فراموش شود.

وی یادآور شد: مردم باید یاد بگیرند که تجویز دارو نیاز به متخصص دارد و این مسئله را می توان از دوران مدرسه به کودکان و نوجوانان آموخت تا در خانه هایشان فرهنگسازی کنند.