  1. استانها
  2. تهران
۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

حیصمی:

رفع عادتهای غلط مهمترین نتیجه آموزشهای پیشگیرانه سلامت در مدارس است

رفع عادتهای غلط مهمترین نتیجه آموزشهای پیشگیرانه سلامت در مدارس است

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: معاون دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: رفع عادت های غلط، مهمترین نتیجه آموزشهای پیشگیرانه سلامت در مدارس است.

عباس حیصمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت، در حاشیه همایش تجلیل از مروجین سلامت شهرستانهای استان تهران در کانون شهدای آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت افزود: وظیفه آموزش و پرورش، اصلاح رفتارهای ناهنجار سلامت است.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت رخدادهای سلامت و نمود آن در کشور، بار مسئولیت همیاران سلامت مدارس را سنگین تر می سازد.

این مسئول ادامه داد: آموزش و پرورش به عنوان نقطه آغاز شکل گیری شخصیت دانش آموز، می تواند تأثیرگذارترین نقش را در زمینه سلامت ایفا کند.

مصرف خود سرانه دارو بدون هیچ ترسی تبدیل به عادت مردم شده است

وی تأکید کرد: مصرف خود سرانه دارو از رفتارهای ناهنجاری است که امروزه بدون هیچ ترسی تبدیل به عادت مردم شده است.

حیصمی افزود: باید رنگ قرمز گلهای بقچه داروهای مادر بزرگ و قرصهای گره زده در گوشه روسریش فراموش شود.

وی یادآور شد: مردم باید یاد بگیرند که تجویز دارو نیاز به متخصص دارد و این مسئله را می توان از دوران مدرسه به کودکان و نوجوانان آموخت تا در خانه هایشان فرهنگسازی کنند.

کد مطلب 1290971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها