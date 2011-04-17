قیمت برق کشاورزی کاهش یافت

کاظم فرهمند در گفتگو با مهر درباره حضور وزیر جهاد کشاورزی که برای پاسخ به سئوال نماینده یزد و صدوق درباره برنامه های وزارت جهاد کشاورزی پیرامون تعادل بخشی به نظام تولید و عرضه دام در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، گفت: دراین رابطه صادق خلیلیان به سئوال نمایندگان پاسخ داد و با 44 رای منفی و 142 رای مثبت، جلسه به اتمام رسید.

وی افزود: بخش زیادی از مشکلات بخش کشاورزی به وزارتخانه برنمی گردد و به دلیل مسایل دیگری است که با واردات دام به کشور اتفاق می افتد که این موضوع هم دراختیار وزارت بازرگانی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به کمبود علوفه مورد نیاز صنعت دامپروری اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر براین امر تاکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی به پرورش و توسعه دام و تامین نیازهای دامپروری و توسعه دامپروری و مرغداری های صنعتی مکانیزه اقدام کند.

فرهمند با بیان اینکه هم اکنون مشکل صنعت دامپروری، خرید شیر است، گفت: الان مشکل دامداران خرید شیر است که در صورت حذف یارانه شیر، تولیدشان خریداری نمی شود.

وی همچنین به پیشنهاد مجلس به دولت برای کاهش قیمت برق چاه های کشاورزی اشاره و تصریح کرد: براساس پیشنهاد مجلس به دولت، مقرر شده بود که قیمت برق چاه موتور پمپهای بخش کشاورزی 20 تا 25 درصد کاهش یابد که در این راستا، قیمت آن به 8 تومان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش یافت.

وزیر جهاد کشاورزی هم گفته است: خوشبختانه با تلاشی که انجام شده قیمت برق برای موتور پمپ های چاه های کشاورزی که پیش از این با میانگین14 تومان و پس از آن 12 تومان برای هر کیلووات برق تعیین شده بود به 8 تومان برای هر کیلووات ساعت کاهش یافت.

خلیلیان اعلام کرد: متوسط قیمت برق برای هر کیلووات ساعت در حوزه برق کشاورزی نیز به 9 تومان کاهش یافته است.

وی همچنین گفت: درصورتی که کشاورزان در ساعتی غیر از پیک مصرف یعنی 4 ساعت انتهایی تا 12 شب از موتورپمپ های خود استفاده نکنند قیمت هر کیلووات ساعت برق آنان 4 تومان محاسبه خواهد شد.