سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در منشور اصولگرایان به بایدها و نباید های اصولگرایان اشاره شده است گفت : شاخص های مقام معظم رهبری در خصوص اصولگرایی در این منشور مورد توجه قرار گرفته است .



وی با تاکید براینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره راهگشا بوده است، افزود: پس از ارتحال امام خمینی(ره) انقلاب مسیر و اهداف خود را به درستی دنبال نمود به طوری که برنامه های دشمنان علیه ایران اجرایی نشد ، از این رو اصولگریان همواره فرمایشات رهبری را در دستور کار تشکیلاتی خود قرار داده اند که جذب حداکثری و دفع حداقلی نمونه ای از آن است.



سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه در منشور اصولگرایی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکید شده است، اضافه کرد: برای آنکه منشور اصولگرایان بعنوان نقشه راه در بین نیروهای ارزشی شناخته شود، باید به تحلیل و نظریه پردازی درباره آن پرداخت ، از این رو اصولگرایان بویژه جبهه پیروان خط امام و رهبری تمام تلاش خود را برای نظریه پردازی منشور اصولگرایان به کار بسته است.



دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان همچنین ، جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) را از گروهای مرجع در جریان اصولگرا دانست و با تاکید براینکه اصولگرایان باید به نقش و جایگاه جامعتین اعتماد کامل داشته باشند در خصوص جذب حداکثری در جریان اصولگرا اظهار داشت:علاوه بر مطالبی که در منشور اصولگرایان منتشر شده است باید چهار اصل اسلام، انقلاب، ولایت فقیه و آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) سرمشق اصولگرایان قرار گیرد تا بدین وسیله چتر اصولگرایی گسترش یابد.



وی با بیان این مطلب که با حضور جامعتین چتر اصولگرایی گسترش یافته است، افزود: معتقدیم علم دار وحدت در جریان اصولگرا جامعتین هستند و با همین راهکاری که جامعتین با انتشار منشور اصولگرایی در پیش گرفته اند، خط دهی در اصولگرایان شفاف تر خواهد شد.



سجادی در ادامه درباره کمیته مشترک با حضور محمد رضا باهنر و منوچهر متکی در جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات مجلس نهم گفت: هنوز در حال طراحی ستاد انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری هستیم اما بدون شک شاهد حضور فعال متکی و باهنر در ستاد انتخاباتی اصولگرایان خواهیم بود.



به گزارش مهر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری پیش از این اعلام کرده بود: کمیته ای مشترک در راستای وحدت حداکثری اصولگرایان و با حضور باهنر و متکی شکل خواهد گرفت.