به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در دیدار با هیئت رزمندگان اسلام عنوان کرد: زمینه‌های این فرهنگ‌سازی با جسارت و شجاعتی بی‌نظیر از سوی رئیس جمهور انجام شد و سالها بعد تاریخ ایران این همت مضاعف و تلاش چشمگیر را خواهد ستود.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد گفت: فعالیتهای گسترده فرهنگی در کشور در بخشهای مختلف با شیب کم‌نظیری آغاز شده است و در سال جدید شاهد عملیاتی شدن بسیاری از برنامه‌های فرهنگی در سراسر کشور خواهیم بود.

وی افزود: معاونت امور فرهنگی به پشتوانه برنامه‌ریزی و تدابیر و تمهیداتی که اندیشیده شده است در سال جاری در همه عرصه‌ها به‌ویژه تقویت معارف قرآنی و دینی پیشتاز خواهد بود.



دری با اشاره به اینکه مطالب گفته شده تنها یک شعار نیست ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم ادبیات موثر و ماندگاری داشته باشیم و یا در حوزه کودک و نوجوان ابتکار عمل را به‌دست آوریم باید بازگشت به خویشتن خویش داشته باشیم؛ یعنی در همه موارد محور فعالیتهایمان قرآن و اهل بیت (ع) باشد. در این صورت دستیابی به اهداف عالی در عرصه فرهنگ ممکن خواهد بود.



وی توضیح داد: نیل به ادبیات ماندگار، علوم انسانی بالنده، علوم اجتماعی شکوفا،‌هنر متعهد، روانشناسی بومی همه و همه در پرتو ارزشهای دینی و معرفت قرآنی قابل دستیابی است.



دری ضمن تأکید بر حضور همیشه در صحنه اهالی متعهد قلم در حوزه مبارزه با تفکرات دین ستیزی گفت: تصور ایران منهای اسلام برمبنای تز استعماری "اسلام منهای روحانیت" گاهی در افکار عمومی مطرح می‌شود که باید به طور مستمر با این نوع تفکر دین ستیزانه مبارزه کرد.

وی بن مایه موج بیداری اسلامی را برگرفته از نهضت اصیل امام خمینی (ره) دانست و گفت: امام راحل این روزها را در دوران حیاتشان بارها برایمان زمزمه و تصویر می‌کردند؛ این موج با دستمایه فرهنگی استمرار می‌یابد و بسیاری از کشورها را فراخواهد گرفت.

معاون امور فرهنگی با بیان اینکه دکتر احمدی‌نژاد علمدار مقام معظم رهبری است گفت: طبعاً یاران وی و وزیران و همکاران ایشان نیز با شتابی کم نظیر باید در عرصه فعالیتهای خود مشی او را الگو قرار دهند گرچه سخت و دشوار است که همپای وی حرکت کنند اما چاره‌ای نیست و گرنه عقب می‌مانند و فرصتها چون ابر باران در می‌گذرند که قابل جبران نیست.

دری در بخشی از سخنانش یادآور شد: دوران اصلاحات را بیاد آوریم و فعالیتهای ارشاد اصلاحات را مرور کنیم؛ دور از انصاف است که گاه ارشاد کنونی را با آن دوران قیاس می‌کنند و عملکردهای ضد دینی دوران مهاجرانی را با ابتنای معرفت دینی از سوی وزیر کنونی یکسان بر می‌شمرند در حالی که از حاکمیت تفکر سکولار در دوران مهاجرانی و نگاه ولایی آقای حسینی فاصله زمین تا آسمان است.

بهمن درّی گفت: در مرزبندی فرهنگی ما و دشمنان قسم خورده‌مان ارزشهای اعتقادی و الهی و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی یک اصل لایتغییر است و نباید در این مرزبندی اصول‌گرایان را به چند دسته تقسیم کرد؛ دسته‌بندی نیروهای خودی ممکن است در مکاتب سیاسی قابل توجیه باشد اما در دین ما قابل قبول نیست و موجب نفاق و انشقاق در نیروهای متدین می‌شود.



بهمن دری گفت:‌وقتی اعلام کردیم که حجاب و عفاف چه برای خانمها و چه برای آقایان اولویت اصلی ما در غرفه‌های نمایشگاه امسال است برخی آن را برنتابیدند و اعلام کردند در قانون چاپ و نشر به چنین نکته‌ای اشاره نشده است غافل از اینکه وزارت ارشاد مکلف به ارتقای فرهنگی جامعه است و حجاب و عفاف و تبلیغ و ترویج آن براساس آموزه‌های دینی از ارکان وظایف وزارت ارشاد است و بی‌اعتنایی به‌آن که توصیه شده، جهل مضاعف است.



وی گفت: انتخاب شعار نمایشگاه برگرفته از راهبرد ما در سال جاری است و شعار "ارتقای معرفت و بصیرت فرهنگی در پرتو جهاد اقتصادی" فقط مربوط به نمایشگاه کتاب نیست بلکه راهبرد معاونت امور فرهنگی در سال جاری و سالهای آتی است.

دری با اشاره به ماجرای کتابهای پائولوکوئیلو گفت: این موضوع از چند منظر قابل بحث است؛ کتابهای این نویسنده برزیلی بیش از پانزده سال است که در ایران منتشر می‌شود بسیاری از آثار او مبتذل و با مبانی ارزشی و دینی ما ناسازگار است.

معاون امور فرهنگی افزود: این نویسنده دردوران اصلاحات به ایران آمد و حتی مدعی شد به ایران آمده تا حمایت خود را از اصلاحات و مخالفت با ممیزی وخفقان اعلام کند.



وی گفت: بسیاری از کتابهای وی در دوران وزارت مهاجرانی منتشر و در دوران آقای مسجد جامعی تجدید چاپ شده است همچنین در سال گذشته متهم به قتل ندا آقا سلطان که مدیر انتشارات کاروان ناشر آثار کوئیلو است برای سوء استفاده از شهرت وی و تبرئه خود در افکار عمومی اعلام کرد که کتابهای این نویسنده از کتابفروشیهای ایران جمع‌آوری شده و با جوسازی بنا داشت که روابط حسنه ایران و برزیل را که در سطح بسیار مطلوبی قرار داشته با اشاره امریکا و انگلیس دچار چالش کند که با هوشیاری وزارت ارشاد این توطئه عقیم ماند اما در داخل بدون توجه به عمق موضوع، هجمه‌ها آغاز شد که وزارت ارشاد کتابهای این نویسنده را تأیید کرده در حالی که چنین نبوده است. البته این کتابها در سطح کتابفروشیها عرضه می شود که برخورد با آن برعهده ارشاد نیست.

معاون امور فرهنگی در پاسخ به یکی از حاضرین درخصوص کتاب‌ "هاشمی رفسنجانی در بوته نقد" گفت: همه آثار رسیده در حوزه کتاب در برابر قانون چاپ و نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی یکسان هستند و تفاوتی میان ناشران کتابها قائل نیستیم. کتاب دو جلدی خاطرات آقای رفسنجانی نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا این کتاب هم مانند همه کتابهای وقتی به اداره کتاب واصل شد بررسی و قابل انتشار تشخیص داده و مجوز آن صادر شد.



وی ادامه داد: کتابی دیگر با عنوان "هاشمی در بوته نقد" تحویل ارشاد شده که به دلیل عدم رعایت ضوابط نشر و عدول از مواضع صریح مقام معظم رهبری فعلاً اجازه چاپ ندارد. همچنین کتابی در نقد مواضع آقای هاشمی در حوادث سال گذشته ارائه شده که جنبه تحلیلی دارد و مجوز آن صادر و منتشر شده است.

جنگ نرم و عرفانهای نوظهور



دری اظهار کرد: ما در سال گذشته به کتابهایی که در دو حوزه جنگ نرم و عرفانهای نوظهور و فرقه‌های ساختگی پرداختند توجه ویژه‌ای نشان دادیم و با حمایت از پدیدآورندگان و ناشران آنها آثار خوب و ماندگاری خلق شد که به زودی انتشار آنها آغاز می‌شود از همین‌رو درباره این موضوعات، کتابهای برجسته‌ای در راه است.



معاون فرهنگی ارشاد یادآور شد:‌ حجم کتابهایی که در حوزه دین، فرهنگ تشیع، معرفت قرآنی، زندگینامه اهل بیت (ع) تفسیر و تاریخ اسلام در سال جاری منتشر خواهد شد قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست چون مسیر حمایت از کتب ارزشمند را ما به سوی حمایت از کتب فاخر و ارزشی و دینی تغییرد داده‌ایم.



وی توضیح داد: آمارها تاکنون نشان می‌دهد که تعداد کتابهای منتشر شده در سال 89 از مرز 65 هزار عنوان گذشته است و هنوز اعلام وصول ده‌ها عنوان که در سال گذشته به چاپ رسیده و صادر شده توسط مؤسسه خانه کتاب به ثبت نرسیده است و این یک رکورد بی‌سابقه است.



معاون امور فرهنگی تعداد کتاب‌های غیرمجاز را ناچیز دانست و ادامه داد:‌ کتابهای غیر مجاز در میان بیش از 65 هزار کتابی که تاکنون در سال گذشته منتشر شده رقم ناچیزی است اما ناشران و پدیدآورندگان همین تعداد کتابها جنجال آفرینی می‌کنند؛ حدود بیست عنوان از کتابهای غیر مجاز صرفاً به دلیل توهین به پیامبران و ائمه(ع) غیر قابل انتشار شناخته شده است و اغلب آنها به دلیل ابتذال جنسی و حتی ارتباط با محارم و ازمیان رفتن قبح این موضوع مجوز نگرفته‌اند.

نظام‌رتبه بندی ناشران



دری در این جمع با اشاره به مهمترین اقدام معاونت در سال گذشته و پیگیری در سال جاری گفت:‌ براساس معیارها و شاخصهای علمی، نظام‌رتبه‌بندی ناشران آغاز شده است و با پایان رسیدن آن ناشران برمبنای تعداد کتاب، شمارگان، جوایز، تخلفات احتمالی، تعداد کتابهای غیر مجاز و بیش از بیست شاخص سلبی و ایجابی مورد رده‌بندی قرار می‌گیرند.

دری گفت: وقتی که اعلام کردیم که با هدفمند شدن یارانه‌ها قیمت کتاب سیر طبیعی خود را طی خواهد کرد و قیمت کاغذ افزایش نخواهد یافت عده‌ای خرده گرفتند اما حتی با گذشت یک ماه از سال می‌بینیم که قیمت کاغذ با رکورد مواجه شده و قیمت آن از بهای قبل از عید نیز کمتر شده است.