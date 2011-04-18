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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

نمایشگاه کتاب برای کودکان آسیب‌دیده در هند برگزار می‌شود

نمایشگاه کتاب برای کودکان آسیب‌دیده در هند برگزار می‌شود

انجمن نویسندگان و تصویرگران هند در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کتاب‌درمانی، نمایشگاهی از کتاب‌های تصویری ویژه درمان کودکان دچار آسیب‌های روانی در بلایای طبیعی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن نویسندگان و تصویرگران هند (AWIC) به عنوان شعبه‌ ملی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان IBBY این کشور، در حال سازماندهی نمایشگاهی از کتاب‌های تصویری ویژه درمان کودکان دچار آسیب‌های روانی در بلایای طبیعی است.

این نمایشگاه در خلال کنفرانس بین‌المللی کتاب‌درمانی، در تاریخ 9 تا 11 فوریه 2012 (20-22 بهمن) در دهلی نو برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه کتاب‌هایی تصویری از کشورهای مختلف نمایش داده خواهند شد که در آن متن و تصاویر راهی برای غلبه بر مشکلات به نمایش گذارد، احساسات را تحریک کند، کودک دچار آسیب‌های روانی را تسکین دهد و امید بخش باشد.

اهالی ادبیات برای شرکت در این نمایشگاه می‌توانند کتاب‌های تصویری مرتبط با این موضوع و دارای شرایط فوق را به دبیرخانه به آدرس http://www.awic.in/ بفرستند.

کتاب‌های ارسالی باید خلاصه انگلیسی داشته باشند و کتاب‌های ارسالی باز پس فرستاده نخواهد شد.

کد مطلب 1291021

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