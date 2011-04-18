اکران نوروزی؛ رونق سینما یا هیجان کاذب

به گزارش خبرنگار مهر، اکران نوروزی سینماها در کنار اکران عید فطر و تابستان بهترین زمان ممکن برای نمایش فیلمها در ایران به شمار میرود. معمولا تهیه کنندگان از ماهها قبل تلاش میکنند تا فیلمهای خود را در یکی از این زمانها مخصوصا نوروز به نمایش درآورند. در طول چند سال گذشته اکران نوروزی فیلمها با موفقیت همراه بوده است.
از زمانی که فیلم سینمایی "اخراجیها 1" توانست در نوروز به فروش میلیاردی دست پیدا کند عرصه رقابت برای فیلمها در این مقطع زمانی بازتر شد. نوروز 90 با اتفاق جذاب اکران همزمان فیلمهای "اخراجیها 3" و "جدایی نادر از سیمین" همراه بود. این دو فیلم با وجود فضای متفاوتی که هر کدام از آن برخوردار بودند در رقابتی شدید با یکدیگر توانستند در هفته اول به فروش میلیاردی دست یابند.
فروش این دو فیلم برخی از اهالی سینما را ذوق زده کرده است که دیگر بحران ریزش تماشاگر و استقبال نکردن از فیلمهای سینمایی به پایان رسیده است و روزهای خوش و پربار اقتصادی آغوش خود را به روی سینمای ایران گشوده است. اما گروهی دیگر معتقدند که با اکران این دو فیلم ظرفیت سینمای ایران برای سه فصل آینده محدود شده است و سینمای ایران بقیه سال را با محدودیت وجود فیلمهای مناسب و جذاب روبرو میشود.
مجتبی فرآورده تهیهکننده سینما معتقد است: با اینکه سینمای ایران سال پررونقی را آغاز کرده است نباید دچار ذوق زدگی و هیجان کاذب شویم. هنوز کمتر از یک ماه از آغاز سال جدید گذشته است و ممکن است شرایط به صورت دیگری رقم بخورد. اینکه سینمای ایران نسبت به نوروز 88 با استقبال بیشتری همراه بوده مهم است، اما این استقبال نسبت به زمانی که فیلم "اخراجیها 2" اکران شد با توجه به افزایش قیمت بلیت و تعداد سینماها کمتر است.
این تهیه کننده میگوید: باید مدتی صبر کرد تا فیلمهای دیگری اکران شود و چند ماه از سال بگذرد آن وقت درباره رونق سینمای ایران در سال 90 نظر داد. چون مسائل بیشماری در رونق و فروش فیلمها تاثیرگذار است که به نظر من مهمترین آنها کمبود سالنهای سینمایی است.
بنابراین شاید به درستی نتوان چشمانداز روشنی را برای سینمای ایران در سال 90 در نظر گرفت. البته با توجه به فیلمهایی که در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر شاهد بودیم میتوان امیدوار بود سینمای ایران از فیلمهای بهتری نسبت به سال گذشته برخوردار است.
علی سرتیپی تهیهکننده و مدیر عامل موسسه فیلمیران میگوید: مجموعا سینمای ایران بیمار است و ما در این سینما با افت مخاطب و همچنین کمبود امکانات روبرو هستیم. درست است که امسال خوشبختانه با فیلمهای خوبی روبرو هستیم و سینمای کشورمان نسبت به سالهای گذشته روند رو به رشدی از هر نظر داشته است اما باید راهکارهای اساسی برای بهبود کامل سینمای ایران در دستور کار قرار گیرد.
با این اظهارات میتوان به این نتیجه رسید که سینمای ایران همچنان در فقر امکانات به سر میبرد، شاید ساخت و بازسازی سالنهای سینمایی و اختصاص بودجه و تسهیلات به فیلمهای با کیفیت، بتواند باعث بهبود وضعیت سینما شود.
سرتیپی دراین باره میگوید: همینطور که تولید فیلمها در طول هر سال افزایش مییابد بازسازی و ساخت سالنهای سینما نیز باید به صورت انبوه صورت گیرد. صدا و کیفیت نور و مکان مناسب برای مخاطبان بسیار اهمیت دارد. اگر مخاطب مکان مناسبی برای دیدن فیلم در اختیار داشته باشد مطمئنا از دیدن فیلمها روی پرده استقبال میکند.
جمال ساداتیان تهیهکننده فیلم سینمایی "هفت دقیقه تا پائیز" که سال گذشته به نمایش عمومی درآمد و نگاههای بسیاری را نیز متوجه خود کرد در این ارتباط میگوید: مسئله جذب مخاطب مسئله عرضه و تقاضا است. باید تمهیداتی اندیشید تا مخاطب با سینماها آشتی کند. نقصان در تولید فیلمهای با کیفیت و معتبر و همچنین کمبود سالن نمایشی از معضلات سینمای ایران است که باعث میشود مخاطبان از فیلمها استقبال نکنند.
وی خاطرنشان میکند: اگر به آمارها نگاه کنیم بیشترین فروش هر دو فیلم "جدایی نادر از سیمین" و " اخراجیها 3" متعلق به پردیسهای سینمایی است. بنابراین مردم ما علاقمند هستند تا فیلمهای مورد علاقه خود را در مکان مناسبی ببینند. پس باید تسهیلاتی برای ساخت سالنهای سینمایی اختصاص یابد چون مخاطبان بیشترعلاقمند هستند در پردیسهای سینمایی فیلم تماشا کنند.
علاوه بر ساخت پردیسهای سینمایی برخی نیز معتقدند که باید سطح کیفیت و همچنین مفهوم فیلمهای سینمای ایران را ارتقا داد تا مخاطبان به استقبال فیلمهایی بروند که انتظارات آنها را برآورده کرده و سطح سلیقه و دیدگاهشان را ارتقا دهد.
لازم نیست هر فیلمی که پر فروش میشود از ستارههای سینمای تجاری و یا موضوعی کمدی برخوردار باشد و یا به ورطه هزل و لودگی بیفتد. بلکه تنها لازم است یک فیلم از استانداردهای درست سینمایی بهره مند باشد و بتواند مفهوم و مضمون اصلی خود را شرافتمندانه و به دور از ریاکاری با زبانی جذاب و سینمایی بر زبان بیاورد.
نظر سعید حاجی میری تهیه کننده یکی از فیلمهای پرفروش سال گذشته "پسرآدم دختر حوا" این است که به عنوان نمونه مخاطب فیلم "جدایی نادر از سیمین"را میبیند و اتفاقا از انتخاب خود پشیمان نمیشود. فیلم حرف خود را به درستی و در فضای مناسب و همراه با تکنیک درست بر زبان میآورد. با این وجود بدون سیاهنمایی قادر است مخاطبان را به خود جلب کند. این فیلم با وجود اینکه از هنرپیشههای سوپر استار استفاده تبلیغاتی نکرده است، اما عین حال قادر است آدرس زندگی را به ما بدهد که همه ما با آن در ارتباط هستیم ولی از این زاویه به آن نگاه نکردهایم.
حاجی میری معتقد است: فیلمی مثل "جدایی نادر از سیمین" توانسته است در بازارهای جهانی نیز به موفقیت دست پیدا کند چون سخنی جهانی را بر زبان میآورد و طبل جدایی فرهنگها از یکدیگر را نمیکوبد. بنابراین فروش این فیلم امیدبخش است و عادت سینما رفتن مخاطبان به دلیل مسائل سینمایی دوباره احیا میشود.
وی میافزاید: فروش فیلمهایی از این دست نشان میدهد که میتوان به آینده سینمای ایران امیدوار بود. مخاطب با دیدن این فیلم می تواند تصور کند بقیه فیلمهایی هم که اکران میشوند میتوانند مانند این فیلم بدون اینکه پنجه به چهره جامعه و یا سیاست بکشند واقعیتها و مفاهیمی را که مردم جامعه به دنبالش هستند به درستی نشان دهند.
با این وجود می توان به آینده سینمای کشورمان همچنان امیدوار ماند. با توجه به فیلمهایی که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد باید منتظر ماند و دید که استعدادهای جوان و پرانرژی سینمای ایران که میتوانند ادامه دهنده راه نسل گذشته باشند چگونه قرار است در این عرصه رقابت موفق عمل کرده و راه خود را به درستی بازشناسند.
سینمای ایران با فیلمسازان مستعدی چون بهرام توکلی، علیرضا امینی، عبدالرضا کاهانی، سامان سالور، فردین صاحبزمانی، نگار آذربایجانی و ...این قابلیت را دارد که بازهم به دوران اوج و خلاقیت گذشته بازگردد.
بهار امسال نوید سینمای جذابی را به مخاطبان داده است، امیدواریم با حمایتهای دولتی این سینما بتواند به درستی به راه خود ادامه داده و بیماری ابتذال، هدر رفتن ایدههای جذاب و کمبود تماشاگر آن به زودی ریشه کن شود.
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گزارش: آروین موذنزاده
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